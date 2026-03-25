Tage der NÖ Musik- und Kunstschulen am 8. und 9. Mai

St. Pölten (OTS) -

Am Freitag, 8. Mai und Samstag, 9. Mai 2026 präsentieren sich die 113 Musik- und Kunstschulen in Niederösterreich mit einem umfangreichen Kulturprogramm, das Lust darauf macht, ein Instrument zu lernen oder ein Kunstfach zu belegen. Gemeinsam mit ihren Musikschullehrenden und -leitenden bereiten die Kinder und Jugendlichen ein spannendes Programm mit Konzerten, Musiktheaterproduktionen oder Musicals vor. Auch Workshops, bei denen Musikinstrumente zum Ausprobieren bereitstehen, finden in zahlreichen Musik- und Kunstschulen statt.

„Ich lade alle herzlich ein, das Angebot der Musik- und Kunstschulen in Niederösterreich kennenzulernen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Ab dem nächsten Schuljahr bieten zahlreiche Standorte zusätzlich zu den Instrumentalfächern auch Kunstfächer wie Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Medienkunst oder Literatur an. Damit erhalten Kinder und Jugendliche eine künstlerische Ausbildung auf hohem Niveau direkt in ihrer Region – das ist einzigartig in Österreich und macht Niederösterreich zum Kulturland Nummer 1“, freut sich die Landeshauptfrau.

Bei den Tagen der Musik- und Kunstschulen haben Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, sich die Angebote der Musik- und Kunstschule in ihrer Nähe in Ruhe anzusehen und mit der Leitung und Lehrenden zu sprechen. „Es würde mich freuen, wenn wir mit den Aktionen in den Musik- und Kunstschulen auch neue, interessierte Kinder und Jugendliche gewinnen können, denn für Kunst und Kultur kann man sich gar nicht früh genug interessieren“, meint Tamara Ofenauer-Haas, Geschäftsführerin des MKM NÖ. So bieten die Musik- und Kunstschulen auch Elementare Musikpädagogik (EMP) an, wo schon die Allerkleinsten spielerisch ein Gefühl für Takt und Töne bekommen und dabei optimal auf das Instrumentalspiel vorbereitet werden.

Nähere Informationen zu den Tagen der Musik- und Kunstschulen sowie das Programm nach Bezirken geordnet (wird laufend ergänzt) online unter www.mkmnoe.at/aktuelles/tag-der-musikschulen/programm

Auszüge aus dem Programm

Im Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland rocken am Freitag, 8. Mai 2026, „Die Allander Bärenbande" und „Multi Temponal" den Gemeindesaal in Alland. Am Samstag, 9. Mai 2026 findet an beiden Standorten ein „Tag der offenen Tür“ statt, bevor es von 17 bis 21 Uhr auf Heurigentour in Pfaffstätten geht: Die Musikschülerinnen und Musikschüler ziehen mit ihren Instrumenten und den Lehrkräften von Heurigen zu Heurigen.

Im Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel steht das Theater im Mittelpunkt: An beiden Tagen wird abends die Krimikomödie „Guns'n'Nuns" aufgeführt, am Samstagvormittag findet von 9 Uhr 30 bis 12 Uhr ein offener Theaterworkshop statt.

Im Zuge von „50 Jahre Stadt Wieselburg“ führt die Musikschule der Stadtgemeinde Wieselburg an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr ein Musical mit dem Titel „The Journey – eine unverhoffte Reise“ auf, in dem es von 2026 zurück zum 8. Mai 1976 geht. Das Stück handelt von jungen Menschen, einem unvergesslichen Volksfest, kleinen Missverständnissen und großen Gefühlen – und einem Happy End für Wieselburg und die Region.

Die J. G. Albrechtsberger Musikschule der Stadt Klosterneuburg lädt am Samstag, 9. Mai 2026, von 13 bis 20 Uhr zum Musikschulfest anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums in den Kardinal-Piffl-Park. Es wird gegrillt und dazu gibt’s Mitmachaktionen, Spiele und Live-Musik.

Musikdetektivin Katharina Concertina hat in Bad Fischau-Brunn alle Hände voll zu tun: Im Musikgarten ist etwas passiert, alle Klänge sind verschwunden. Mit Geschick, einer musikalischen Gießkanne und der Hilfe des Publikums versucht sie dem Rätsel auf die Spur zu kommen und durch Musik, Kunst und Kultur zu wachsen – am Samstag, 9. Mai 2026, von 10 bis 12 Uhr in der Musikschule der Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn.

Für weitere Informationen: MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Karoline Sinhuber, Kommunikation & Marketing, Telefon: 0676 884 053 41, E-Mail: [email protected]