Leitl als Präsident der Europäischen Bewegung Österreich wiedergewählt: „Europa muss weltpolitikfähig sein“

Wien (OTS) -

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung Österreich (EBÖ) am 24. März 2026 standen die Wiederwahl von Präsidium und Vorstand. Christoph Leitl wurde erneut zum Präsidenten der EBÖ gewählt. Als Vizepräsident:innen wurden Benita Ferrero-Waldner, Friedhelm Frischenschlager, Dave Kock, Jörg Leichtfried, Ewald Nowotny und Sabine Radl wiedergewählt. In ihren Funktionen bestätigt wurden zudem Elisabeth Dittrich als Generalsekretärin und Christa Schweng als Generalsekretärin-Stellvertreterin sowie Ortrun Gauper als Finanzreferentin.

„ Wir setzen ein klares Signal für starkes europapolitisches Engagement in einer Zeit wachsender Herausforderungen. Europa braucht mehr denn je Ambition, Zuversicht und ein für junge Menschen ermutigendes Zukunftsversprechen – dafür steht die EBÖ mit ihrem großen europäischen Netzwerk “, betont Leitl, der die EBÖ seit 2019 anführt.

EU muss weltpolitikfähig sein

Zur aktuellen geopolitischen Situation fordert die EBÖ in einer Stellungnahme, dass Europa endlich weltpolitikfähig sein müsse. Viele große Herausforderungen seien nur durch globale Kooperation lösbar. Dafür brauche es jedoch auch global akzeptierte und handlungsfähige Akteure. „Europa kann diese Rolle einnehmen, wenn es entscheidungsfähig, handlungsfähig, geeint und damit stark ist. Wir brauchen daher endlich eine echte politische Union“, so Leitl.

Nur durch eine stärkere Integration auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene, durch den Abbau von Abhängigkeiten und durch mehr europäische Eigenständigkeit könne Europa seine Werte in der Welt wirksam vertreten. Die Bundesregierung wurde vom neu gewählten Vorstand aufgefordert, dazu konkrete Vorschläge vorzulegen und auf EU-Ebene aktiv zu werden. Die EBÖ wird sie dabei unterstützen.