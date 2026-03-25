Garant für Exzellenz: Senat der Christian Doppler Forschungsgesellschaft startet in neue Funktionsperiode

Wien (OTS) -

Unter der Führung ihres vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus frisch wiederbestellten Präsidenten Univ.Prof. DI Dr. Dr.h.c.mult. Martin Gerzabek startet die Christian Doppler Forschungsgesellschaft CDG in eine neue Funktionsperiode ihres Senats: Neben dem Kuratorium, das insbesondere strategische und finanzielle Entscheidungen trifft, ist der Senat das zweite wesentliche Entscheidungsgremium der CDG: Hier wird die Qualität von Christian Doppler Labors und Josef Ressel Zentren geprüft, diskutiert und überwacht. Hier schlägt das „wissenschaftliche Herz“ der CDG.



Über 50 hochqualifizierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft entscheiden im Senat über die Einrichtung neuer CD-Labors und JR-Zentren, bewerten deren Forschungsfortschritt im Rahmen von Zwischenevaluierungen und stimmen über Änderungsanträge für bestehende Forschungseinheiten ab. Mit zehn neuen Mitgliedern ist der Senat für die zukünftigen Aufgaben hervorragend aufgestellt.

Bewährtes Vorsitzteam

Der Vorsitz des Gesamtsenats bleibt dabei in bewährten Händen: em.o.Univ.Prof. DI Dr. Dr.h.c. Hans Irschik von der Universität Linz wird mit gewohnter Kompetenz die Geschicke des Gesamtsenats leiten, mit einem strengen Blick auf die wissenschaftliche Qualität und gleichzeitig verbindlichem und ausgleichenden Führungsverhalten. Unterstützt wird er dabei von seinen langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden DI Dr. Eva Maria Binder, Biomin Holding GmbH und ao.Univ.Prof. Dr. Andrea Barta, Medizinische Universität Wien.



Hans Irschik verweist einmal mehr auf die Bedeutung der CDG für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich: “Für Wissenschafter*innen ist es eine Auszeichnung, ein CD-Labor oder ein JR-Zentrum leiten zu dürfen. Zu Recht sind sie stolz darauf, unserem strengen Evaluierungsverfahren standzuhalten. Und wir sind stolz auf „unsere“ Wissenschafter*innen, auf ihr internationales Renommee, ihre zahlreichen hochrangigen Publikationen und ihre Expertise in zahlreichen gesellschaftlich relevanten Fragen – und natürlich auf den Nutzen, den unsere Forschungseinheiten gemeinsam mit ihren Unternehmenspartnern für den Wirtschaftsstandort Österreich leisten. Die CDG, das sind auch die vielen herausragenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die seit 30 Jahren miteinander reden, oft miteinander ringen, und gemeinsam etwas Großartiges geschaffen haben. Die CDG ist unverzichtbar geworden für die Sicherung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Österreich. Danke an alle, die dazu beigetragen haben.”

Neues Vorsitzteam im JR-Senat

Die CDG begrüßt insbesondere das neue Vorsitzteam des Josef Ressel Senats. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat dieser wesentlich dazu beigetragen, dass das Förderprogramm der Josef Ressel Zentren ein Erfolg wurde, und an Österreichs Fachhochschulen exzellente Forschung in Kooperation mit innovativen Unternehmen stärken konnte.



Neue Vorsitzende des JR-Senats ist Prof.(FH) Priv.Doz. MMag. Dr. Anita Zehrer vom MCI Innsbruck (MCI Internationale Hochschule GmbH). Die studierte Betriebswirtin ist seit 2018 mit großem Engagement Mitglied des JR-Senats und seit Mitte 2025 dessen stellvertretende Vorsitzende. Dabei brachte sie stets ihre große Erfahrung zur Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein. Wichtige Stationen ihrer wissenschaftlichen Karriere sind die Habilitation in Betriebswirtschaftslehre an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, eine Fulbright-Professur am College of Charleston, USA sowie zwei Visiting Research Fellowships an der University of Queensland, Australien. Seit 2008 ist sie Fachhochschulprofessorin am MCI, leitet seit 10 Jahren das MCI Zentrum Familienunternehmen und war dort u.a. auch stellvertretende Leiterin des MCI-Hochschulkollegiums.



Für Kontinuität im Vorsitzteam sorgt als erster stellvertretender Vorsitzender DI Josef Fugger, Director R&D von Infineon Technologies Austria AG, der diese Rolle seit 2021 ausfüllt. Zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden ist Prof.(FH) DI Dr. Martin Horauer von der Fachhochschule Technikum Wien neu gewählt worden. Er ist seit 2023 Mitglied des JR-Senats und hat bis 2018 selbst ein JR-Zentrum geleitet: JR-Zentrum für Verifikation von eingebetteten Computersystemen.



Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft dankt allen bisherigen und allen neuen Senatsmitgliedern für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Verbundenheit mit der CDG und freut sich auf viele spannende, exzellente Forschungsprojekte in der kommenden Funktionsperiode.

Die neuen Mitglieder des Senats der CDG:

Univ.Prof. DI Dr. Helmut Antrekowitsch, Montanuniversität Leoben (CD-Senat)

Univ.Prof. Dr. Kathrin Eller, Medizinische Universität Graz (CD-Senat)

ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Paul Grünbacher, Universität Linz (CD-Senat)

Prof. (FH) Mag. Dr. Johannes Jäger, Fachhochschule des BFI Wien GmbH (JR-Senat)

Univ.Prof. DI Dr. Barbara Kaltenbacher, Universität Klagenfurt (CD-Senat)

Prof.(FH) DI Dr. Karin Nachbagauer, FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH (JR-Senat)

Dr. Nina Neufeld, Agromed Austria GmbH

Prof.(FH) Priv.Doz. Dr. Susanne Perkhofer, FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (JR-Senat)

Prof.(FH) Dr.-Ing. Markus Preißinger, Fachhochschule Vorarlberg GmbH (JR-Senat)

Prof.(FH) Univ.Doz. Dr. Ines Swoboda, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien (HCW) (JR-Senat)

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft fördert die Kooperation von hervorragenden Wissenschafter*innen und innovativen Unternehmen. Die Zusammenarbeit erfolgt in Christian Doppler Labors und Josef Ressel Zentren. Diese werden von der öffentlichen Hand und den beteiligten Unternehmen gemeinsam finanziert. Wichtigster öffentlicher Fördergeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET).

Weitere Informationen und Fotos

Alle Mitglieder des Senats der CDG