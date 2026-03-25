So füllt Österreich die Osternester: shöpping.at präsentiert die Trends 2026

Wien (OTS) -

Eine Woche vor Ostern zeigt sich auf shöpping.at ein klares Bild: Die Österreicher*innen shoppen dieses Jahr besonders spielerisch und aufgrund der vorzeitig warmen Temperaturen deutlich outdoororientierter als in den vergangenen Jahren. Die aktuellen Verkaufsentwicklungen und Suchanfragen des größten heimischen Online-Marktplatzes zeigen, mit welchen Produkten die Österreicher*innen 2026 ihre Osternester füllen, welche Marken dominieren und wie stark sich regionale Unterschiede auf das Ostergeschäft auswirken.

Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at: „ Wir sehen heuer ein sehr dynamisches Ostergeschäft. Das frühe warme Wetter hat die Nachfrage nach Outdoor- und Gartenartikeln spürbar angekurbelt. Gleichzeitig bleibt der Trend zu starken, langlebigen Marken – etwa bei Spiel- und Konstruktionsspielzeug – ungebrochen. Besonders freut mich, dass wir mit der Umsatzentwicklung im März über dem bereits sehr starken Vorjahr liegen. Das bestätigt, dass shöpping.at für viele Menschen die erste Anlaufstelle für ihre Ostergeschenke ist. “

Oster-Trends 2026: Womit die Österreicher*innen ihre Nester füllen

Aus dem aktuellen Einkaufsverhalten der Österreicher*innen auf shöpping.at lassen sich für Ostern gleich mehrere Trends ableiten:

Spielfreude für die Kleinen: Das unangefochten wichtigste Osterthema bleibt das Spielen. Besonders Lego wird heuer außergewöhnlich häufig bestellt, ergänzt durch eine starke Nachfrage nach klassischen Spielzeugfahrzeugen und allerlei Bau- und Konstruktionsspielzeug. Auffällig ist, dass viele Eltern und Großeltern zunehmend nach langlebigen und kreativen Spielwaren greifen – ein Trend, der sich bereits seit dem vergangenen Jahr abzeichnet und sich nun erneut verstärkt. Parallel dazu erlebt die Welt der Spiele und Sammelkarten einen erneuten Höhenflug. Die Beliebtheit von Pokémon ist nach 30 Jahren ungebrochen, ebenso wie der anhaltende Trend zu Gesellschaftsspielen. Lernspielzeug ist ebenfalls gefragt, wenn auch in geringerem Ausmaß.

Das unangefochten wichtigste Osterthema bleibt das Spielen. Besonders wird heuer außergewöhnlich häufig bestellt, ergänzt durch eine starke Nachfrage nach klassischen Spielzeugfahrzeugen und allerlei Bau- und Konstruktionsspielzeug. Auffällig ist, dass viele Eltern und Großeltern zunehmend nach langlebigen und kreativen Spielwaren greifen – ein Trend, der sich bereits seit dem vergangenen Jahr abzeichnet und sich nun erneut verstärkt. Parallel dazu erlebt die Welt der Spiele und Sammelkarten einen erneuten Höhenflug. Die Beliebtheit von ist nach 30 Jahren ungebrochen, ebenso wie der anhaltende Trend zu Gesellschaftsspielen. Lernspielzeug ist ebenfalls gefragt, wenn auch in geringerem Ausmaß. Raus in den Frühling: Deutlich spürbar ist in diesem Jahr der Outdoor-Boom , der durch das frühe warme Wetter in vielen Teilen Österreichs zusätzlich befeuert wurde. Sand- und Gartenspielzeug, Kinderfahrzeuge sowie Geschicklichkeitsspielzeug für draußen zählen zu den auffälligsten Gewinnern des heurigen Ostergeschäfts. Viele Online-Shopper*innen nutzen den nahenden Frühling, um ihre Kinder für die ersten warmen Tage im Freien auszustatten – ein Impuls, der den gesamten Outdoor-Bereich im März stark belebt hat.

Deutlich spürbar ist in diesem Jahr der , der durch das frühe warme Wetter in vielen Teilen Österreichs zusätzlich befeuert wurde. Sand- und Gartenspielzeug, Kinderfahrzeuge sowie Geschicklichkeitsspielzeug für draußen zählen zu den auffälligsten Gewinnern des heurigen Ostergeschäfts. Viele Online-Shopper*innen nutzen den nahenden Frühling, um ihre Kinder für die ersten warmen Tage im Freien auszustatten – ein Impuls, der den gesamten Outdoor-Bereich im März stark belebt hat. Osterhase wird zu Naschkatze: Auch im Sortiment der Süßwaren bleibt Ostern ein fester Bestandteil, wobei die Online-Shopper*innen bevorzugt auf bekannte und beliebte Marken setzen. Heimische Klassiker wie Manner , Mirabell , Casali oder Pischinger sind ebenso gefragt wie internationale Schokoladenmarken. Besonders häufig landen Pralinen, Schokolade und andere feine Süßigkeiten im Warenkorb.

Auch im Sortiment der Süßwaren bleibt Ostern ein fester Bestandteil, wobei die Online-Shopper*innen bevorzugt auf bekannte und beliebte Marken setzen. Heimische Klassiker wie , , oder sind ebenso gefragt wie internationale Schokoladenmarken. Besonders häufig landen Pralinen, Schokolade und andere feine Süßigkeiten im Warenkorb. Schultaschen und Rucksäcke als praktische Geschenke: Ein weiterer Trend betrifft Kinderaccessoires. Kindergartentaschen, kleine Rucksäcke und Schultaschen entwickeln sich zu beliebten Ostergeschenken. Viele dieser Produkte sind farbenfrohe Begleiter für den Frühling – und gleichzeitig praktische Geschenke, die über das Osterfest hinaus verwendet werden.

Ein weiterer Trend betrifft Kinderaccessoires. Kindergartentaschen, kleine Rucksäcke und Schultaschen entwickeln sich zu beliebten Ostergeschenken. Viele dieser Produkte sind farbenfrohe Begleiter für den Frühling – und gleichzeitig praktische Geschenke, die über das Osterfest hinaus verwendet werden. Markenqualität: Auch das Suchverhalten zeichnet ein klares Bild. Die meistgesuchten Begriffe rund um das Ostergeschäft 2026 waren „Pokémon”, „Lego”, „Bruder”, „Satch” und „Tonies”. Damit setzen sich vor allem Marken durch, die sich bereits im Vorjahr großer Beliebtheit erfreuten.

Unterschiede: Im Osten wird drinnen gespielt, im Westen draußen

Regional zeigen sich erneut deutliche Unterschiede: In Niederösterreich wird besonders häufig zu Lego gegriffen, während in Wien die Nachfrage nach Sammelkarten dominiert. In den anderen Bundesländern werden dagegen vorrangig Spielzeugfahrzeuge für draußen verschenkt.

Über shöpping.at

Seit der Gründung 2017 durch die Österreichische Post AG hat sich shöpping.at zum größten österreichischen Online-Marktplatz entwickelt. Mit über drei Millionen Produkten bietet shöpping.at seinen Kund*innen ein breites, internationales Sortiment und punktet mit zuverlässiger Lieferung durch die Post. Rund eine Million Kund*innen vertrauen bereits auf den Marktplatz. shöpping.at ist stolz, seinen Kund*innen eine verlässliche Alternative aus Österreich zu bieten.

Fakten auf einen Blick

(Stand: März 2026)