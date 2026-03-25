Neue Maßstäbe im Schwerlastsegment: Toyota stellt Traigo80 auf der LogiMAT 2026 vor

Wien, Laxenburg (OTS) -

Mit dem Toyota Traigo80 stellt Toyota Material Handling eine neue Generation elektrischer Gegengewichtsstapler für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen vor. Die Baureihe mit Tragfähigkeiten von 3,5 bis 5,0 Tonnen kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit präziser Steuerung und moderner Ergonomie. Premiere feiern die Modelle auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart.

Der Traigo80 wurde für intensive Einsätze in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert. Die Baureihe ist in fünf Varianten erhältlich – wahlweise mit 80-Volt-Batterie oder als High-Performance-Version mit 90-Volt-Batterie. Für maximale Flexibilität stehen sowohl ein Standard- als auch ein kompaktes Chassis zur Verfügung.

Je nach Modell variieren die Lastschwerpunkte zwischen 500 mm und 600 mm und tragen so entscheidend zu Stabilität und sicherer Hubleistung bei. Optisch folgt der Traigo80 dem modernen Design der Traigo-Familie, das bereits beim Toyota Traigo_i mit renommierten Auszeichnungen wie dem German Design Award und dem Red Dot Award prämiert wurde. Seine Stärken spielt der Elektrostapler insbesondere in anspruchsvollen Branchen wie der Getränkeindustrie aus, wo hohe Umschlagleistungen und zuverlässiger Dauerbetrieb gefragt sind.

„In vielen Einsatzbereichen – etwa in der Getränkeindustrie, der Baustoffbranche oder in der Logistik – sind leistungsstarke und gleichzeitig emissionsfreie Stapler heute unverzichtbar. Besonders im Tragfähigkeitssegment von 3,5 bis 5 Tonnen zeigt sich, wie hoch die Anforderungen unserer Kunden sind. Mit dem Toyota Traigo80 bieten wir dafür eine leistungsfähige und effiziente Lösung“ , erklärt Mag. Oskar Zettl, Geschäftsführer Toyota Material Handling Austria.

Flexible Energielösungen für jede Anwendung

Der Traigo80 ist mit unterschiedlichen Energieoptionen erhältlich – Lithium-Ionen-Batterie, Blei-Säure-Batterie oder Brennstoffzelle – und deckt damit sowohl gelegentliche als auch intensive Einsatzprofile ab.

Bereits die 80-Volt-Variante überzeugt durch einen energieeffizienten Betrieb und eignet sich ideal für hochfrequente Anwendungen. Die optionale High-Performance-Version mit 90 Volt bietet darüber hinaus ein höheres Drehmoment, Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 20 km/h sowie einen verbesserten Schutz gegen Staub und Wasser (IP54).

Zusätzlich ermöglicht sie bis zu 30 % höhere Hubgeschwindigkeiten, bessere Rampenleistung und bis zu 12 % Energieeinsparung im Vergleich zu vorherigen Modellen.

„In der Intralogistik entsteht echte Leistung aus der Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Der Traigo80 vereint beides – mit präziser Steuerung, moderner Technologie und einem durchdachten Design bis ins Detail“, sagt Jose Maria Gener, Vice President Sales & Marketing bei Toyota Material Handling Europe.

Komfort, Ergonomie und Sicherheit im Fokus

Bei der Entwicklung der Traigo80-Serie stand der Fahrer im Mittelpunkt. Ein entkoppelter Fahrerarbeitsplatz reduziert Vibrationen und Geräuschbelastung spürbar. Sanftes, regeneratives Bremsen und Beschleunigen sowie eine ausgezeichnete Rundumsicht unterstützen ein präzises und komfortables Arbeiten.

Auch Wartung und Service wurden vereinfacht: Wichtige Komponenten sind über eine leicht zugängliche Klappe am Kontergewicht schnell erreichbar.

Der Stapler lässt sich zudem individuell konfigurieren, etwa mit einem interaktiven Farb-Touchscreen, einer neuen Armlehne mit verschiedenen Bedienoptionen oder einem Glasdach für bessere Sicht und zusätzliche Sicherheit.

Für ein hohes Sicherheitsniveau sorgen das System für aktive Stabilität (SAS), ein Batterietür-Sensor sowie optionale Assistenzsysteme wie SEnS+, Hinderniserkennung, Rückfahrkamera und intelligente Beleuchtung.

Premiere auf der LogiMAT 2026

Die neuen Traigo80-Modelle werden erstmals auf der LogiMAT 2026, Europas führender Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement, vorgestellt. Die Veranstaltung findet vom 24. bis 26. März in der Messe Stuttgart statt. Toyota Material Handling präsentiert sich in Halle 10, Stand G41.