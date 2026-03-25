  • 25.03.2026, 09:01:05
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Osterstories am Hochstrahlbrunnen!

Strizzis und Schlawiener, Tante Trude,Alles Walzer Baby! pure austrian vibes, i eat Vienna, Foodtrucks, Kid`s Area,Das "wienerischte" Oster & Frühlingsevent der Stadt!

Wien (OTS) - 

Wir präsentieren vom 27 03 2026 bis einschl 12 04 2026 die Osterstories für die ganze Familie am Schwarzenbergplatz!

Verschiedene Foodtrucks mit Speisen von Wien bis Mexiko und die Strizzis und Schlawiener streetbar sorgen für das Gastronomische Angebot, eine Kids Area unterhält unsere kleineren Besucher.

Jeden Mittwoch: Tante Trudes italo after work

Jeden Donnerstag: pure austrian vibes only (sound ausschließlich von österr. DJ`s)

Jeden Freitag: Man bringe den Spritzwein! von 1400 bis 1730 Uhr die special Spritzwein Happy Hour

Jeden Samstag und SonntG. 1100 Uhr bis 1300 Uhr “Alles Walzer, Baby!” es darf und soll getanzt werden....

Osterstories/Frühlingsstories am Schwarzenbergplatz

Ostern und Frühlingsopening für die ganze Familie von freudeWien am Hochstrahlbrunnen/Schwarzenbergplatz

Datum: 27.03.2026, 11:00 Uhr - 12.04.2026, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Hochstrahlbrunnen/Schwarzenbergplatz 1030 Wien

Rückfragen & Kontakt

freudewien!
Peter Jöbstl
Telefon: 069911330722
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 27.03.2026, 11:00]
[Samstag, 28.03.2026, 11:00]
[Sonntag, 29.03.2026, 11:00]
[Montag, 30.03.2026, 11:00]
[Dienstag, 31.03.2026, 11:00]
[Mittwoch, 01.04.2026, 11:00]
[Donnerstag, 02.04.2026, 11:00]
[Freitag, 03.04.2026, 11:00]
[Samstag, 04.04.2026, 11:00]
[Sonntag, 05.04.2026, 11:00]
[Montag, 06.04.2026, 11:00]
[Dienstag, 07.04.2026, 11:00]
[Mittwoch, 08.04.2026, 11:00]
[Donnerstag, 09.04.2026, 11:00]
[Freitag, 10.04.2026, 11:00]
[Samstag, 11.04.2026, 11:00]
[Sonntag, 12.04.2026, 11:00]

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