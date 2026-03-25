Schüler erleben Bundesheer hautnah

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 24. März, gratulierte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner 25 Schülern zu ihrem Erfolg bei der Handyfasten-Challenge. Die Schüler des Borg Guntramsdorf verzichteten drei Wochen auf ihr Handy und reduzierten damit ihren digitalen Konsum. Darüber hinaus hatten die Schüler die Möglichkeit im Rahmen eines zweitätigen Programms im Sanitätszentrum Ost (Van Swieten-Kaserne) das Bundesheer näher kennenzulernen: sportliche Aktivitäten, Erste-Hilfe-Stationen, ein gemeinsamer Spieleabend, die Standeskontrolle und auch eine Flaggenparade standen auf dem Programm. Den Abschluss bildete die feierliche Überreichung von Geschenken durch die Verteidigungsministerin.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich gratuliere den Schülerinnen und Schülern herzlich zu ihrem erfolgreichen Handyfasten – ein tolles Beispiel für Verantwortung und Disziplin. Es freut mich, dass sie dabei nicht nur ihren digitalen Konsum reflektiert haben, sondern auch die Möglichkeit nutzten, das Bundesheer und seine vielfältigen Angebote kennenzulernen.“