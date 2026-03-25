  • 25.03.2026, 07:00:33
  • /
  • OTS0001

Berg-, Wasser- und Höhlenrettung bei Innenminister Gerhard Karner

Arbeitsgespräch mit Innenminister Karner und den Präsidenten der Sonderrettungsdienste - Das Innenministerium unterstützt Investitionen in Krisenvorsorge und Katastrophenschutz.

Wien (OTS) - 

„Unsere Rettungsorganisationen sind 365 Tage im Jahr einsatzbereit und sorgen für die Sicherheit der Bevölkerung – und das zu großen Teilen ehrenamtlich. Es ist daher wichtig und richtig, in moderne Ausstattung und professionelle Ausbildung zu investieren“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Jährlich stellt das Innenministerium den anerkannten österreichischen Rettungs- und Zivilschutzorganisationen 22 Millionen Euro für den Katastrophenschutz und die Vorbereitung auf den Ernstfall zur Verfügung. Im Austausch mit den Sonderrettungsdiensten informierte sich der Innenminister über getätigte Investitionen, das Einsatzaufkommen und die Zusammenarbeit mit der Polizei.

Die Sonderrettungsdienste Bergrettung, Wasserrettung und Höhlenrettung wurden vom Innenministerium im vergangenen Jahr mit über 2,5 Millionen Euro unterstützt. Damit konnten wichtige Anschaffungen für die Krisensicherheit und Katastrophenvorsorge getätigt werden, wie etwa der Ankauf von geländegängigen Fahrzeugen, Hochwasserbooten und mobilen Rettungsmodulen, moderner Funkausstattung und eines Tauchroboters. Darüber hinaus wurde auch die Ausbildungs- und die Präventionsarbeit gefördert.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright