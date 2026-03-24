  • 24.03.2026, 17:19:02
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FPÖ-Keyl: „Urlaubsreisen dürfen nicht Luxus werden“

Klares Nein zu VCÖ-Vorstoß, Flugreisen künstlich zu verteuern

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wenn man sich als Verkehrsclub Österreich (VCÖ – Mobilität mit Zukunft) Gedanken macht, wie man in einer ohnedies schwierigen Situation den Landsleuten die wohlverdiente Ferienreise noch teurer machen könnte, sollte man lieber gar nichts sagen“, erteilt FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl dem jüngsten VCÖ-Vorstoß, Flugreisen künstlich zu verteuern, eine klare Absage.

„Urlaubsreisen dürfen nicht zum Luxus für wenige werden, nur weil linke Verkehrsideologen unseren Landsleuten vorschreiben wollen, wie sie ihre Freizeit zu verbringen haben“, stellt LAbg. Hubert Keyl abschließend klar.

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