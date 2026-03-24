FPÖ-Scherzer: „Babler-Film ist Schlag ins Gesicht der Steuerzahler"

Sankt Pölten (OTS) -

„Während viele unserer Landsleute nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, leistet sich die SPÖ offenbar PR-Filme auf Kosten der Steuerzahler. Wenn der Vizekanzler Hunderttausende Euro Steuergeld in einen Eigen-PR-Film steckt, ist das ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und unter der Teuerung leiden – von fleißigen Arbeitnehmern, die nicht mehr wissen, wie sie die nächste Tankfüllung bezahlen sollen, bis hin zu Pensionisten, die sich selbst das Nötigste vom Mund absparen müssen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Kultursprecherin LAbg. Anja Scherzer den neuen „Sozi-Blockbuster“ des jetzigen Vizekanzlers und damaligen SPÖ-Bürgermeisters Andreas Babler.

„Während unsere Landsleute jeden Euro zweimal umdrehen müssen, wird ihr hart erarbeitetes Steuergeld für politische Selbstinszenierung verschwendet. Wer so handelt, hat den Bezug zur Realität verloren und zeigt, dass ihm die Sorgen der Menschen völlig egal sind“, schließt Scherzer.