  • 24.03.2026, 15:06:03
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  • OTS0159

Tourismus-Symposium 2026 am Wörthersee

„RECHARGE“ als Impulsgeber für die Zukunft der Branche

Knapp 300 Besucher waren mit dabei.
Velden am Wörthersee (OTS) - 

Unter dem Motto „RECHARGE – In Zeiten der Kontraste“ versammelte das Tourismus-Symposium 2026 der Region Wörthersee-Rosental knapp 300 BranchenvertreterInnen im Casineum Velden sowie im Hotel Post Wrann. Im Fokus standen neue Perspektiven, innovative Ansätze und konkrete Impulse für die Weiterentwicklung des Tourismus.

Bereits am Nachmittag bot ein Workshop mit feratel zur Wörthersee Plus Card sowie zur SEEBUDDY CARD praxisnahe Einblicke in digitale Angebotsentwicklungen. Parallel dazu lud eine Fachmesse unter dem Titel „Ein Aufladen für deinen Tourismusbetrieb“ zum Austausch mit Partnern und Dienstleistern ein.

Am Abend wurde das Symposium im Casineum am See fortgesetzt. Geschäftsführer Peter Peschel eröffnete den inhaltlichen Teil mit einem Rückblick auf das vergangene Tourismusjahr und gab zugleich einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen und Herausforderungen der Region.

Ein zentraler Programmpunkt war die Präsentation der neuen Imagekampagne: Im Mittelpunkt steht ein Roboter, der durch seinen Aufenthalt in der Region Wörthersee-Rosental neue Energie schöpft, seine „Batterien auflädt“ und dabei zunehmend menschlicher wird. Ein starkes Sinnbild für das Leitthema „RECHARGE“.

Ebenfalls vorgestellt wurde das neue Print-Magazin „Roy“, ein Wendemagazin, das bewusst auf Authentizität setzt. Neben inspirierenden Geschichten bietet es unter anderem spannende Selbstversuche und gewährt so einen ungewöhnlichen, persönlichen Zugang zur Region.

Ein weiterer Höhepunkt war die Keynote von Service-Expertin Sabine Hübner, die unter dem Titel „Service als Powerbank für Gäste und Mitarbeitende“ neue Denkanstöße für die Branche lieferte. Den stimmungsvollen Abschluss bildeten ein musikalischer Ausklang mit Sängerin Julia Steen sowie kulinarische Highlights von See.Ess.Spiele-Koch Marcel Vanic vom Casinorestaurant „Die Yacht“.

„Das Tourismus-Symposium ist für uns eine wichtige Plattform, um gemeinsam mit unseren PartnerInnen neue Perspektiven zu entwickeln und die Zukunft des Tourismus aktiv zu gestalten. Gerade in Zeiten der Kontraste braucht es frische Impulse, Mut zu neuen Ideen und den offenen Austausch innerhalb der Branche“, betont Geschäftsführer Peter Peschel.

Die Veranstaltung wurde als Green Event durchgeführt und setzte damit auch ein klares Zeichen für nachhaltige Eventgestaltung.

Mit dem Tourismus-Symposium 2026 unterstreicht die Region Wörthersee-Rosental einmal mehr ihren Anspruch, Innovation, Qualität und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt ihrer touristischen Entwicklung zu stellen.

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Wörthersee Rosental Tourismus
Lisa Odreitz-Überbacher, BA
Telefon: 04274 38 288 25
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.woerthersee.com

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