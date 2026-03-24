Steiermark wieder beliebtestes Reiseziel zu Ostern

Wien (OTS) -

Wer zu Ostern im Inland urlaubt, entscheidet sich am liebsten für die Steiermark. Das zeigt der aktuelle ÖHV-Urlaubsradar: Jeder fünfte Inlandsurlaub zu Ostern führt 2026 in die Steiermark. Bereits 2024 und 2025 lag die Steiermark im Bundesländer-Ranking an der Spitze. „Weil sie verbindet, was viele zu Ostern suchen: Natur, Kulinarik und persönliche Gastfreundschaft“, so Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung. „Dass wir seit Jahren an der Spitze liegen, ist das Ergebnis konsequenter Qualitätsarbeit in den Betrieben und einer klaren touristischen Entwicklung im Land.“

Eine druckfähige Version der Grafik finden Sie hier zum Download; © ÖHV

Erholung im Fokus, klare Nachfrage-Trends

Deutlich zeigt sich die Entwicklung hin zu mehr Erholungsurlaub: Das ist zu Ostern 2026 für 44 % der Österreich-Urlauber:innen das Motiv – gegenüber 36% im Vorjahr. Aktiv- und Erlebnisangebote bleiben mit rund 20 % die wichtige zweite Säule, 19 % nutzen Ostern für Besuche bei Familie und Freund:innen, ergänzt durch Städte- und Kulturtrips. „All das spielt der Steiermark in die Karten, wir sind extrem gut aufgestellt mit unserem vielfältigem Angebot“, so Deutsch.

Gefragt in ganz Österreich

Die Nachfrage kommt aus dem ganzen Bundesgebiet. Schon in den vergangenen Jahren zählte die Steiermark in fast allen Bundesländern zu den meistgenannten Osterzielen – besonders bei Gästen aus Wien, Niederösterreich und dem Süden. „Die Steiermark ist für viele eine naheliegende Auszeit, gut erreichbar und das mit Top-Qualität. Angebot und Positionierung stimmen“, ist Deutsch genauso überzeugt wie die Gäste. Davon profitieren nicht nur die Betriebe selbst, sondern ganze Regionen.

ÖHV-Urlaubsradar

Die ÖHV befragt gemeinsam mit Reppublika Research regelmäßig vor Schulferien rund 1.000 Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen.

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