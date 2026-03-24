Arrive ernennt Chief AI Officer und setzt auf KI‑gestützte Mobilität

Wien (OTS) -

Arrive, die Muttergesellschaft von EasyPark, ernennt einen Chief AI Officer und investiert in die KI-Ausbildung ihrer Mitarbeitenden. Die Maßnahmen erfolgen im Zuge einer verstärkten Ausrichtung von Arrive hin zu Predictive Mobility.

Die weltweit führende Mobilitätsplattform Arrive wird sich in ihrer strategischen Ausrichtung künftig auf das Prinzip „AI first“ (Künstliche Intelligenz an erster Stelle) fokussieren und bestellt dafür Eugene Tsyrklevich zum Chief AI Officer (CAIO). Tsyrklevich wird in dieser Rolle den neuen strategischen Fokus von Arrive verantworten, durch den Künstliche Intelligenz (KI) zum Katalysator zwischen Reisenden und städtischer Infrastruktur werden soll. Ziel dahinter ist es, urbane Mobilität fließender und besser vorhersagbar zu machen. Zuvor leitete Tsyrklevich den Geschäftsbereich Automotive & Data bei Arrive.

Arrive setzt Künstliche Intelligenz als „intelligence layer“ ein, wodurch Mobilitätsdaten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführt werden. Das reicht von Daten zur Verfügbarkeit von Parkplätzen über Informationen zur aktuellen Verkehrslage bis hin zu Fahrzeugsignalen. Über die Plattform namens Insights by Arrive verarbeitet das Unternehmen historische und Echtzeitdaten zu einem Gesamtbild, in dem urbane Mobilitätsmuster erkennbar werden. So sollen Fahrerinnen und Fahrer effizienter vorankommen und Städte lebenswerter werden.

„Wir verfolgen eine einfache Strategie: Anstatt Mobilität nur zu beobachten, wollen wir sie vorhersagen“, erklärt Cameron Clayton, CEO von Arrive. „Wir bauen dazu eine Plattform, in der Intelligenz die Grundlage ist und nicht nur Feature. Die Ernennung eines Chief AI Officers und die umfassende Qualifizierung unserer Mitarbeitenden ermöglichen es uns, komplexe Mobilitätsdaten in intuitive Fortbewegung zu übersetzen und autonome Fahrzeuge nahtlos in lebenswerte, menschenzentrierte Städte zu integrieren.“

Eugene Tsyrklevich ergänzt: „Unser Fokus liegt auf konkreten Ergebnissen, nicht nur auf Forschung und Entwicklung. Wir setzen KI bereits heute ein, um einen Großteil der einfacheren Kundenanfragen automatisiert zu beantworten, um Millionen von Fahrerinnen und Fahrern präzise Vorhersagen zur Parkplatzverfügbarkeit zu bieten und um Fahrzeuge mittels Indoor-Karten autonom durch Parkgaragen zu navigieren. Wir automatisieren die Reibungspunkte entlang der gesamten Mobilitätskette.“

Der Einsatz von KI wirkt sich jedoch nicht nur auf technologischer Ebene aus, sondern auch auf die Kundinnen und Kunden, Städte und Mitarbeitenden. Daher investiert Arrive zusätzlich in die Belegschaft und startet eine umfassende AI Academy – ein Weiterbildungsprogramm, das KI-Kompetenz im gesamten Unternehmen nachhaltig verankern soll.

Über EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive

Als Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive ist EasyPark der führende Anbieter von intelligenten Park- und Mobilitätslösungen in Europa. EasyPark deckt mehr als 60.000 Parkzonen in über 20 Ländern ab und vereinfacht das Parken, Laden und die Mobilität weltweit. In enger Zusammenarbeit mit Städten treibt EasyPark die Digitalisierung voran und nutzt datengestützte Erkenntnisse und intelligente Lösungen, um Städte lebenswerter zu machen. Besuchen Sie easypark.com/de-at für aktuelle Neuigkeiten und Informationen. Für Neuigkeiten über Arrive besuchen Sie arrive.com.