„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zu: „Krise statt Aufschwung – Was kommt jetzt auf uns zu?“

Wien (OTS) -

Der Krieg im Iran ist längst auch bei uns angekommen. Der Finanzminister zeigt sich zunehmend pessimistisch für die heimische Wirtschaft, und die Internationale Energiebehörde warnt vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Worauf müssen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten einstellen? Und was kann die heimische Politik tun, um eine große Wirtschaftskrise zu verhindern? Darüber diskutieren heute, am 24. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“

Klaus Herrmann

Chefredakteur „Kronen Zeitung“

Maria Scholl

Chefredakteurin APA

Marina Delcheva

Leiterin Wirtschaftsressort „profil“

Christian Ultsch

Leiter Auslandsressort „Die Presse“