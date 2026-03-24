Jubiläumsenzis ab jetzt im MQ

Wien (OTS) -

In den Farben „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ ist nun offiziell die „Jubiläums-Edition“ der ikonischen Enzis ins MuseumsQuartier eingezogen. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ gibt es heuer zwei Enzi-Farben gleichzeitig, nicht zuletzt auch dank der großen Beteiligung von rund 20.000 Stimmen beim Online-Voting Ende letzten Jahres.

Um den Einzug der neuen Enzis gemeinsam zu feiern, lädt das MQ alle Besucher:innen ein, am 16. April von 17:00 – 18:00 mit der „Whats your taste? Enzi Photochallenge“ den Einzug der neuen Enzis zu feiern. Gekleidet in Rosa oder Gelb können mit einer 360°-Video-Glam-Cam Videos aufgenommen und auf Social Media geteilt werden.

In Kooperation mit der Traditionskonditorei Gerstner ist ab sofort eine exklusive „Punschkrapferlrosa-Enzi-Schokoladenedition“ im MQ Shop (MQ Point) erhältlich.



Kultobjekt Enzi

Längst haben die Enzis Kultstatus erreicht und ihren Weg in die Welt geschafft: von Wien über Albanien bis Seoul. Angefangen hat alles im Jahr 2003, als die ersten Enzis im Rahmen vom „Winter im MQ“ als Iglus in die Höfe einzogen. 2003 wurden sie dann auch im Sommer aufgestellt und seither sind sie nicht mehr aus dem MQ wegzudenken. 2004 gab es bereits rosa und 2009 gelbe Enzis – damit sind die diesjährigen Farben Teil der MQ Geschichte.



Infos zum Voting:

Gewinnerfarben: Punschkrapferlrosa & Sodazitrongelb

Ergebnis:

Punschkrapferlrosa: 47,43 %

Sodazitrongelb: 26,8 %

Leos-Würstelstand-Blau: 21,47 %

Vanilleeisweiß: 4,3 %

Mehr Information und Bilder zum Download unter www.mqw.at/presse