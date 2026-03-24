Ö3-Verkehrsprognose (27.-29.3.): Stau auf dem Weg in die Osterferien

Wien (OTS) -

Am Freitag und Samstag geht es für viele in die wohlverdienten Osterferien, nicht nur bei uns, auch in zehn deutschen Bundesländern ist Ferienbeginn. Die einen fahren noch ein letztes Mal in der Saison Skifahren, die anderen zum ersten Mal in diesem Jahr an die obere Adria. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet also wieder mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Gleichzeitig werden die hohen Spritpreise und der frühe Ostertermin wohl dazu beitragen, dass die Staus heuer nicht ganz so schlimm ausfallen werden, wie im letzten Jahr.

Aufbruch in den Städten

Ab Freitagmittag bilden sich die ersten Urlauberkolonnen auf den Stadtausfahrten der größeren Städte, besonders in Wien, Graz, Linz und Salzburg. In Wien z.B. auf der A23, der Südosttangente, nicht nur Richtung Süden, auch Richtung Kagran vor dem Baustellenbereich beim Knoten Prater oder auch auf der Grünberg- und Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. In Linz ist die A7, die Mühlkreisautobahn, am Freitagmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit überlastet, auch die Umfahrungen Ebelsberg und Traun und der Römerbergtunnel. In Graz die Kärntner- und Straßganger Straße oder etwa auch auf der Meran-, Plüddemanngasse und St.Peter-Hauptstraße stadtauswärts. In Salzburg muss auf der Vogelweiderstraße und der Sterneckstraße stadtauswärts mit Wartezeiten gerechnet werden, ebenso auf der Münchner Bundesstraße und auf der Oberndorfer Straße stadtauswärts. Erst im Lauf des Nachmittags wird sich der Verkehr beruhigen.

Die Schwerpunktstrecken im Osterreiseverkehr

In Tirol auf der A13, der Brennerautobahn, Richtung Bozen. Auf der B179, der Fernpass-Straße, ist mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel zu rechnen. Auch die B169, die Zillertalstraße, wird speziell am Samstag stark befahren sein. Der Brettfalltunnel am Taleingang ist ein Nadelöhr. Wird hier der Verkehr zu stark, muss er blockweise abgefertigt werden.

In Salzburg rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion mit Urlauberkolonnen auf der A1, der Westautobahn, im Raum Salzburg. Auf der A10, der Tauernautobahn, wird die Baustelle zwischen Golling und Werfen einmal mehr zu Blockabfertigungen vor den Tunnelabschnitten und zu Wartezeiten von deutlich über einer Stunde führen. Auf der B311, der Pinzgauer Straße, ist der Verkehr rund um Zell am See und Saalfelden am stärksten.

In Bayern erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion sehr dichten Reiseverkehr am Großen deutschen Eck auf der Autobahn A93 zwischen dem Inntal-Dreieck und Kufstein und abschnittsweise auf der Autobahn A8 im Abschnitt München – Rosenheim – Salzburg. Wenn es vor der Grenze Salzburg-Walserberg zu Wartezeiten kommt, ist oft auch die Ausweichstrecke durch Bad Reichenhall überlastet.

In der Steiermark stark befahren ist zu Ferienbeginn die B320, die Ennstalstraße, im Raum Liezen und auf der Umfahrung Stainach.

In Ober- und Niederösterreich fahren viele Osterurlauber:innen – von Deutschland kommend – auf der A1, der Westautobahn, Richtung Wien, und dann weiter über die A21 und S1 zur A4 Richtung Budapest, Serbien oder Türkei. Ein kleinerer Auffahrunfall genügt, und es baut sich hier rasch ein kilometerlanger Stau auf. Hier wird der stärkste Reiseverkehr dann von Gründonnerstag bis Karfreitag erwartet.

Mit Wartezeiten rechnen muss man an den Autobahngrenzübergängen Salzburg-Walserberg, Kufstein-Kiefersfelden und kurz nach Suben. In Vorarlberg wird es vor der Grenze Lustenau Richtung Schweiz immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen.

Unsicherheitsfaktor Wetter

Am Donnerstagabend wird es noch einmal bis in viele Alpentäler schneien, vom Walgautal bis ins Ennstal. Ob sich dieser Schneefall auch noch auf den Osterreiseverkehr am Freitagnachmittag und Samstag auswirken wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Sicherheitshalber sollten alle, für die es in den Ferien auf die Piste geht, Schneeketten einpacken.

Höhepunkt vor den Osterfeiertagen

Von Palmsonntag bis Mittwoch erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion ruhigere Tage auf den Straßen. Die Reisewelle rollt dann wieder am Gründonnerstag und vor allem am Karfreitag, der ja in Deutschland ein Feiertag ist. Dann wird der Höhepunkt im Osterreiseverkehr erreicht.

LKW-Fahrverbot auf der Luegbrücke am 28. März

Auf der A13, der Brennerautobahn, gilt am Samstag, den 28. März zusätzlich ein Fahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen, und zwar bei der Brückenbaustelle zwischen Matrei und Brenner-Nord. Diese Maßnahme soll mithelfen, Staus im Reiseverkehr hier möglichst gering zu halten.

Abfahrtssperren in Tirol noch bis 6. April

Auf mehreren Landesstraßen in Tirol gelten an den Wochenenden Fahrverbote für den Durchreiseverkehr. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte, Schwaz und Kufstein. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf den Transitstrecken durch kleinere Ortschaften ausweicht und dort den Nahverkehr lahmlegt. Anrainer:innen und Zuliefer:innen dürfen aber weiterhin zufahren. Auf die Fahrverbote aufmerksam gemacht werden die Verkehrsteilnehmer über die Überkopfwegweiser der ASFINAG und über Fahrverbotsschilder auf den Landesstraßen. Die Fahrverbote gelten am Samstag und Sonntag jeweils von 7.00 bis 19.00 Uhr.

Wiener Linien: U6 in den Osterferien gesperrt

Von 27. März bis 7. April ist die U-Bahn-Linie U6 zwischen der Jägerstraße und der Währinger Straße (Volksoper) gesperrt. Ausweichen ist z. B. über die U4, die Straßenbahnlinien 12, 37, 38, 40, 41, 42 oder den Bus 37A möglich. Die Linie 12 fährt außerdem in dichteren Intervallen und auch in den Nächten am Wochenende.

Streckenunterbrechung der Badner Bahn

Die Wiener Lokalbahnen erneuern heuer in mehreren Etappen Teilabschnitte ihrer Badner-Bahn-Strecke. Den Auftakt macht eine Streckenmodernisierung im Bereich Vösendorf Siebenhirten bis Wiener Neudorf von 28. März bis inkl. 6. April. Die Badner Bahn ist in dieser Zeit von Wien-Oper bis Vösendorf bzw. von Baden-Josefsplatz bis Wiener Neudorf unterwegs. Im gesperrten Abschnitt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/