Taucher/Ludwig-Faymann (SPÖ) ad Gaál: „Es ist an der Zeit, danke zu sagen“

Wien (OTS) -

Bereits im Februar hat Wiens Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Kathrin Gaál ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Nach nun acht Jahren in der Wiener Stadtregierung legt sie mit dem heutigen Tag ihr Amt zurück und übergibt ihrer Nachfolgerin Elke Hanel-Torsch das Ressort Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen. Das Amt der Vizebürgermeisterin übernimmt die amtsführende Stadträtin Barbara Novak.

Frauenpolitik war stets ihr Herzensthema, und das zeigte sich deutlich in ihrer Arbeit: Ein fünftes Frauenhaus konnte dank ihres politischen Einsatzes eröffnet werden, auch die Wiener Frauenwoche sowie Initiativen für Mädchen und das Frauenzentrum wurden durch sie ermöglicht.

„Kathrin ist nicht nur eine herausragende Politikerin, die sich bereits in jungen Jahren für eine gerechte und solidarische Politik in der Wiener Sozialdemokratie engagiert hat, sondern auch eine Person, die wir im Wiener Rathaus aufgrund ihrer herzlichen und offenen Art vermissen werden. Sie ist nicht nur eine starke Frau mit gutem Gespür für die Menschen, für die sie Politik gemacht hat, sondern war und ist auch eine echte Freundin meinerseits“, bedankt sich Gemeinderätin und langjährige politische Wegbegleiterin Martina Ludwig-Faymann, Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete aus Favoriten, dem Heimatbezirk Gaáls.

Aber auch im Wohnbau können sich ihre Erfolge sehen lassen: Einige Beispiele sind die Eindämmung von Kurzzeitvermietungen, der Schutz von Altbauten und die Einführung der Widmungskategorie, um geförderten Wohnbau abzusichern. Des Weiteren konnte ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft der Stadt von ihr umgesetzt werden. Mit der Wiener Wohnbau-Offensive 2024+ gelang es ihr, das Thema Wohnbau und Klimaschutz gemeinsam zu denken. In den nächsten Jahren werden rund 22.200 sozial nachhaltige und durch die Stadt geförderte Wohnungen umgesetzt. Diese Zahl konnte zuletzt sogar nochmals von 22.200 auf 22.800 erhöht werden.

„Unsere Zusammenarbeit war stets von Respekt geprägt – immer offen, ehrlich, wertschätzend und auf Augenhöhe. Ich habe sie als bodenständig, empathisch und humorvoll erlebt. Die Zusammenarbeit mit ihr war stets wohlwollend und kooperativ. Als Wohnbaustadträtin hat sie unzählige Großprojekte auf den Weg gebracht und umgesetzt, damit Wien auch in Zukunft die Stadt des leistbaren Wohnraums bleibt. Aber auch mit der größten Frauenbefragung Wiens 2022 hat sie einen weiteren Pflock in unsere Wiener Frauenpolitik eingeschlagen. Ich möchte mich bei Kathrin Gaál herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit, besonders aber für ihre Menschlichkeit und Empathie bedanken“, so Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender im Wiener Rathaus. (schluss) lh