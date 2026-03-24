Produktrückruf MOMA FOODS ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT und SACHETS

Wien (OTS) -

Die Firma MOMA FOODS ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die nachfolgenden Produkte zurück:

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G

EAN: 5060146372046 Mindestens haltbar bis: 11.11.2026 / Charge/Batch/Lot M531500

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G

EAN: 5060146373722 - Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M529000

Es sind nur jene Artikel angeführt mit welchen der österreichische. Handel beliefert wurde

Aufgrund einer möglichen Verunreinigung durch Mäuse in der Produktionsstätte des Herstellers, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten.

Der Warenbestand der betroffenen Produkten wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Moma Foods per Mail an: [email protected]

Die Firma MOMA FOODS bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist