ORF startet Podcast „Box oder Strafraum“ am 30. März

Wien (OTS) -

Eine spannende Fußball-Bundesliga und die bevorstehende Fußball-WM mit Österreich – für die Fußball-Fans hierzulande gibt es Redebedarf wie selten zuvor. Und dem kommt der ORF ab 30. März 2026 nach: An diesem Tag geht der ORF-Podcast „Box oder Strafraum“ erstmals on air. Gastgeber ist Thomas Seidl. Der 35-jährige Steirer ist nicht nur ORF-Moderator, sondern auch ehemaliger Stadionsprecher von Sturm Graz und darüber hinaus einer der Hosts des beliebten Fußball-Bundesliga-Podcasts „dbldw“ („Die beste Liga der Welt“).

Gemeinsam mit jeweils einem ORF-Fußballexperten bzw. einer ORF-Fußballexpertin (in Folge 1 ist das Seidls ehemalige Klassenkollegin Viktoria Schnaderbeck) beleuchtet er in einer Länge von rund 55 Minuten das aktuelle heimische Fußballgeschehen, abrufbar ist „Box oder Strafraum“, eine Kooperation von ORF Sport und Radio Steiermark, auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf https://sound.ORF.at. Unter #ORFBost können dabei auch via Social Media Fragen gestellt werden. Zusätzlich wird Radio Steiermark das neue Pflichtprogramm für Fußballfans jeweils dienstags nach der Veröffentlichung der aktuellen Podcast-Folge ausstrahlen.

Mit dem Anpfiff in Mexiko City wird „Box oder Strafraum“ vorübergehend zum (werk)täglichen WM-Begleiter mit zusätzlichem „Gaststar“. Auf dem „Box oder Strafraum“-Matchplan stehen u. a. ausführliche Analysen von WM-Teilnehmern ebenso wie taktische Trends und logistische Herausforderungen der jeweiligen Gastgeberländer.

Thomas Seidl: „Ich bin extrem stolz, den ersten Fußball-Podcast des ORF hosten zu dürfen. Mit Hilfe der Landesstudios und Audionachrichten aus ganz Österreich soll, wie es sich für einen Podcast gehört, letztlich auch eine nachhaltige Community aufgebaut werden.“

Für die interimistischen ORF-Sportchefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi „ist es allerhöchste Zeit, dass der ORF mit einem Fußball-Podcast startet. In Kooperation mit dem Landesstudio Steiermark und im Sog der Fußball-WM sind wir sehr optimistisch, künftig DIE Podcast-Base für alle Fußball-Interessierten bieten zu können.“

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch: „Die Kooperation mit ORF SPORT zeigt erneut, wie wertvoll das Zusammenspiel von Landesstudios und Zentrale ist. Die fundierte Fußball-Berichterstattung gehört seit Anbeginn zu unseren Kernkompetenzen; wir freuen uns, als Partner in der Steiermark maßgeblich an diesem Projekt mitzuwirken und auf viele spannende Folgen von ‚Box oder Strafraum‘.“