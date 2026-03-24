  • 24.03.2026, 11:19:13
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Dr. Ariel Muzicant: Warnung vor Reisen nach Spanien

Wien (OTS) - 

Als ehemaliger Präsident der IKG Wien, des Europäischen Jüdischen Kongresses und Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses rufe ich Juden und Israelis auf, Spanien DRINGEND zu meiden.

Seit dem 7. Oktober haben verschiedene antisemitische Äußerungen und Aktionen seitens der spanischen Regierung ein unerträglich antijüdisches und antiisraelisches Klima in Spanien geschaffen, wie es seit der Inquisition 1492 nicht mehr bestand. Gestern hat der spanische Transportminister, Oscar Puente, gemeint, die Gefahr für Europa seien nicht iranische Raketen, sondern Israel. Premierminister Pedro Sanchez möchte für hunderttausende illegale, meist muslimische Flüchtlinge den Aufenthalt legalisieren. Gleichzeitig leben die wenigen Juden in Spanien in größter Angst vor Terroranschlägen, vor allem organisiert und orchestriert von den iranischen Botschaften und den Revolutionsgarden (in ganz Europa). Dieses Verhalten der linken spanischen Regierung ist eine Schande für Europa!

Wo bleiben die EU, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament?

Dr. Ariel Muzicant

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Dr. Ariel Muzicant
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