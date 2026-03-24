FCP vergibt erstmals Masterstipendium für Bauingenieurwissenschaften und Umweltingenieurwesen an der TU Wien

Wien (OTS) -

FCP Fritsch, Chiari & Partner Ziviltechniker GmbH schreibt erstmals das FCP Masterstipendium Bau- und Umweltingenieurwesen an der TU Wien aus. Das Stipendium richtet sich an Studierende der Masterstudien Bauingenieurwissenschaften und Umweltingenieurwesen und unterstützt sie mit 300 Euro monatlich für maximal zwei Semester bei der Erstellung ihrer Masterarbeit. Ziel ist es, engagierte Nachwuchsingenieur:innen zu fördern und praxisnahe Forschung zu stärken. Pro Jahr werden zwei Stipendien vergeben. Während der Laufzeit des Stipendiums haben Studierende zudem die Möglichkeit, parallel zum Masterstudium in Teilzeit bei FCP an realen Ingenieurprojekten mitzuarbeiten und ihre wissenschaftliche Arbeit eng mit der Praxis zu verknüpfen. Bewerbungen sind bis 15. Juni 2026 über das Dekanat der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen der TU Wien möglich.

„ Als Ingenieurbüro sehen wir es als unsere Verantwortung, den Nachwuchs im Bau- und Umweltingenieurwesen aktiv zu fördern. Mit dem FCP Masterstipendium möchten wir Studierenden der TU Wien ermöglichen, ihre Masterarbeit eng mit der Praxis zu verbinden und gleichzeitig neue Perspektiven für die Ingenieurplanung von morgen zu entwickeln “, sagt Dieter Pichler, Geschäftsführer von FCP.

Förderung von Nachwuchsingenieur:innen im Masterstudium

Das Stipendium richtet sich an Studierende der Technischen Universität Wien, die ihr Masterstudium mit überdurchschnittlichem Studienerfolg absolvieren und ihre Masterarbeit zu praxisorientierten Fragestellungen verfassen.

Der fachliche Fokus kann unter anderem in den Bereichen Planung, Konstruktion, Tragwerksplanung, Infrastruktur, Energie, Lärm, Wasser, GIS oder Bauwirtschaft liegen. Entscheidend ist die Verbindung wissenschaftlicher Arbeit mit konkreten Fragestellungen aus der Ingenieurpraxis.

Verbindung von Forschung und Ingenieurpraxis

Während der Laufzeit des Stipendiums besteht die Möglichkeit, parallel zum Masterstudium in Teilzeit bei FCP mitzuarbeiten. Diese Tätigkeit ist nicht verpflichtend, wird jedoch ausdrücklich begrüßt. Studierende erhalten dadurch Einblick in reale Ingenieurprojekte und werden von erfahrenen Expert:innen fachlich begleitet.

Die Kombination aus wissenschaftlicher Arbeit, praktischer Projektarbeit und Mentoring soll eine enge Verzahnung von Universität und Ingenieurpraxis ermöglichen und gleichzeitig zur Entwicklung innovativer Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Bauwesen beitragen.

Bewerbung und Auswahlverfahren

Bewerben können sich ausschließlich Studierende der TU Wien, die im Masterstudium Bauingenieurwissenschaften oder Umweltingenieurwesen inskribiert sind und einen überdurchschnittlichen Studienerfolg (Notendurchschnitt besser als 2,5) sowohl für den bereits abgeschlossenen Bachelor als auch für den laufenden Master vorweisen können.

Die Bewerbung umfasst:

Motivationsschreiben und Kurzlebenslauf

aktuellen Studienerfolgsnachweis

ein mit der Betreuungsperson abgestimmtes Masterarbeitskonzept

Die Unterlagen sind beim Dekanat der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen der TU Wien einzureichen: [email protected]

Einreichfrist: 15. Juni 2026

Die Auswahl erfolgt gemeinsam durch Vertreter:innen der TU Wien und FCP. Geeignete Kandidat:innen werden bis Ende Juli 2026 zu einem Gespräch eingeladen. Anschließend entscheidet eine Auswahlkommission über die Vergabe der zwei Stipendien pro Jahr.