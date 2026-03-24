Geschichte auf Schienen

Wien/Chur (OTS) -

Mit historischen Dampflokomotiven auf ausgewählten Strecken durch Graubünden: Die Rhätische Bahn prägt Graubünden seit über 100 Jahren und ist weit mehr als ein Verkehrsmittel. Sie gilt als lebendiges Denkmal der Alpen und kulturelles Erbe. Was 1889 mit der Eröffnung der etwas mehr als 30 Kilometer langen Strecke von Landquart nach Klosters begann, entwickelte sich bis heute zu einem 384 Kilometer langen Streckennetz mitten im schweizerischen Hochgebirge. An Bord der Bahnkultur-Sonderfahrten bereisen Gäste Graubünden wie im 19. Jahrhundert, Kohlestaub und Dampf inklusive. Im farbenfrohen Herbst stehen verschiedene Strecken mit der alten Dampflok “Heidi” G 3/4 Nr. 11 im zur Wahl.

Dampffahrt Engadin – Albula

Beim Start der Sonderfahrten Engadin - Albula am 26. September 2026 dampft und zischt es am Bahnhof in Samedan, wenn sich die Dampflok langsam in Bewegung setzt. Die Fahrt führt durch die atemberaubende Landschaft des Engadins und der Landwasserwelt. Besonders exklusiv geht es dabei in der ersten Klasse im „Belle-Époque-Coupé“ aus dem Jahr 1903 zu.

https://www.rhb.ch/de/nostalgiefahrten/dampffahrt-engadin-albula/

Engadiner Dampf-Erlebniszug: Dreiecksfahrt

Am 27. September und 25. Oktober 2026 lässt sich im Engadin häppchenweise Bahnkultur hautnah erleben. Als Extrafahrt verkehrt die Dampflok mehrmals pro Tag im Dreieck zwischen Samedan – Pontresina – St. Moritz - Nostalgie, glänzendes Metall und das reibungslose Spiel der Mechanik bieten ein spezielles Erlebnis. https://www.rhb.ch/de/nostalgiefahrten/engadiner-dampf-erlebniszug

Engadiner Dampffahrt: Mit Schall und Rauch durchs Engadin

Am 29. Dezember 2026 geht es für die Dampflok auf die Strecke zwischen Samedan und Scuol-Tarasp. Das Engadin mit seiner eindrücklichen Landschaft ist bereits einmalig - auf einer Dampffahrt kann man die wunderschöne Natur entlang dem Inn doppelt genießen. Ganz besonders ist die erste Klasse im Belle-Époque-Coupé. Auf Vorreservierung gibt es die kleinen Extras mit Apéro oder Kaffee und Süßgebäck.

https://www.rhb.ch/de/nostalgiefahrten/engadiner-dampffahrt-scuol

Weitere Informationen: rhb.ch