Bella Vista: 104 geförderte Wohnungen an Mieter:innen übergeben

Wien (OTS) -

Nach der Fertigstellung von 191 Wohnungen in der Attemsgasse in Wien-Donaustadt hat die gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft BWS nun weitere 104 leistbare Mietwohnungen und 13 Geschäftslokale realisiert. Etwa die Hälfte der Einheiten auf Baufeld acht sind Smart-Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 65 Quadratmetern. „Wir setzen damit ein klares Zeichen zur Deckung des steigenden Bedarfs an leistbarem Wohnraum in Wien. Das Projekt überzeugt durch seine zentrale Lage und bietet im Vergleich zu anderen Stadtentwicklungsgebieten einen besonderen Mehrwert“, so die BWS-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser anlässlich der planmäßigen Übergabe des Wohnobjekts an die Mieter:innen am 23. März 2026. „Mit einem Investitionsvolumen von rund 25 Mio. Euro schafft ‚Bella Vista‘ zeitgemäßen, nachhaltigen und zugleich leistbaren Wohnraum in einem bestens angebundenen Umfeld.“

Grünes Quartier mit Raum für Gemeinschaft

Den Bewohner:innen des Stadtquartiers „Village im Dritten“ stehen rund zwei Hektar Parkfläche zur Verfügung. Die ersten Bäume und Sträucher blühen und lassen Dimension und Wohlfühlcharakter der Parkanlage bereits erahnen. Das Innere des weitläufigen Areals auf den Aspanggründen bleibt autofrei.

Im Projekt Bella Vista, in der Ljuba-Welitsch-Promenade 8 und 10, steht das soziale Miteinander im Mittelpunkt. Unterschiedliche Gemeinschaftsangebote wie Aufenthaltsräume für private Feiern oder andere Aktivitäten, ein eigener Kinderspielplatz über der Erdgeschosszone sowie Lern- und Arbeitsplätze fördern den Austausch zwischen den Generationen.

Der Holzhybridbau des Architekturbüros Freimüller Söllinger lässt viele verschiedene Wohnkonzepte zu, die dem Zeitgeist entsprechen: von der kompakten Singlewohnung über Wohnungen für einen oder zwei Elternteile mit Kindern bis zu generationenübergreifenden Kooperativen. Wie Bella Vista zeigt, entstehen heute neben klassischen Familienprojekten zunehmend gemeinschaftliche Wohnformen. In die „Schöne Aussicht“ zieht zum Beispiel der Verein Sollvill (Solidarisch leben im Village im Dritten) ein. 21 Wohnungen sind über den Verein Juno an Alleinerzieher:innen vergeben worden.

Starke Verbindung zwischen Innen- und Außenraum

„Die Architektur versteht sich als vermittelnde Schnittstelle zwischen privatem Rückzug und öffentlichem Leben. Durchlässige Ränder, fließende Übergänge und eine großzügig öffenbare Faltfassade schaffen eine starke Beziehung zwischen Innen- und Außenraum und aktivieren den Dialog mit dem umliegenden Stadtraum“, erklärt Arch. DI Regina Freimüller-Söllinger das architektonische Konzept. „Die Vielfalt des Projekts spiegelt sich auch in Materialität und Konstruktion wider: Während die zwei Türme mineralisch ausgebildet sind, werden Spange und Regal in Holzbauweise umgesetzt.“

Dr. Sabine Hanke vom Generalunternehmer Voitl ergänzt: „Die Fertigstellung eines Objekts in ökologischer Holzhybridbauweise unter der treffenden Bezeichnung ‚Bella Vista‘ erfüllt uns mit Stolz. Die nachhaltige Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung der Bepflanzung sowie die Baumpartnerschaft der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer sind in unseren Augen ein Highlight. Gelungene Dachgärten runden das Gesamtbild ab.“

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Die Gebäude setzen auf Energiegewinnung über Photovoltaikanlagen und Erdwärme. Zusätzliche Angebote wie ein Gemüsedeck für urbanes Gärtnern, naturnahe Dachflächen und die Möglichkeit, Bienenstöcke zu betreuen unterstützen die Artenvielfalt und stärken das Umweltbewusstsein. Zu einem verbesserten Mikroklima tragen begrünte Fassaden und Dächer bei.