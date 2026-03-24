Thermen-Gipfeltreffen mit Staatssekretärin Zehetner: „Thermen sind die Seilbahnen der Bäder – andere Branchen können viel lernen!“

Baden bei Wien (OTS) -

Die jüngste Generalversammlung der Initiative Therme Plus im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf stand ganz im Zeichen der Tourismuswirtschaft: Mag. Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, sowie Mag. Sandra Neukart, COO der Österreich Werbung, versprachen Rückenwind und betonten die Bedeutung der Thermen für Wirtschaft, Tourismus und Gesundheitsförderung in den Regionen.

Wertschöpfung in den Regionen und Gesundheitsangebote

Als Zusammenschluss von 38 der namhaftesten Thermen Österreichs ist der Verein Initiative Therme Plus eine Stimme für Erholung, Gesundheit und Wertschöpfung. Gehört wurde diese von Staatssekretärin Mag. Elisabeth Zehetner, die der Einladung von Vereinsobmann Klaus Hofmann (VAMED Vitality World) zur zweiten Generalversammlung des Vereins folgte: „Österreichs Thermen sind unverzichtbare Infrastruktur für den Tourismus und generieren eine jährliche Wertschöpfung von rund eineinhalb Milliarden Euro. Das belebt die Regionen, sichert Arbeitsplätze und bietet der österreichischen Bevölkerung zudem ein niederschwelliges Angebot in der Prävention – zwischen Wellness und Gesundheit.“ In der anschließenden Diskussionsrunde bestärkte sie die Thermen, zukünftig weiter auf den Ausbau eigener, erneuerbarer Energiequellen zu setzen und sagt Erleichterungen bei der Selbstversorgung zu.

Thermen als Magnet für nationale wie internationale Gäste

Neben Beiträgen von Obmann Klaus Hofmann und seinen Stellvertretern Patrick Hochhauser (Eurothermenresorts) und Klaus Lemmerer (Alpentherme Gastein) sowie weiteren VertreterInnen der heimischen Thermenresorts sprach Mag. Sandra Neukart, COO der Österreich Werbung, den Thermen bei der Generalversammlung ihre Unterstützung aus: „Die heimischen Thermen werten den Tourismusstandort Österreich enorm auf und beleben die Regionen – als wetterunabhängiges Ganzjahresangebot. Von den jährlichen Nächtigungen in Österreich fallen mehr als zwei Prozent auf die Thermenresorts. Die hohen Maßstäbe in puncto Servicequalität machen Österreich für heimische wie internationale Gäste besonders attraktiv!“

Weitere Keynotes von Dr. Oliver Fritz vom WIFO und Mag. Martin Schaffer von mrp hotels rundeten das Programm ab und boten den Teilnehmenden einen fundierten Ausblick auf Trends und Entwicklungen des Marktes.

Geeint in die gemeinsame Zukunft der Branche

Dass die Thermen weiterhin ihre Branche gemeinsam formen und voranbringen wollen, stellten sie im formellen Akt der Generalversammlung klar unter Beweis. Klaus Hofmann stolz: „In den letzten Jahren ist uns als Initiative Therme Plus schon sehr viel gelungen und es ist schön, dass unsere Arbeit in Politik und Wirtschaft wahrgenommen wird. Weiterhin halten wir an unseren Kernanliegen fest und fordern Entlastung für unsere hohen Energiekosten, eine Mehrwertsteuersenkung analog zur Hotellerie sowie Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitsmarktoffensiven!“

www.thermeplus.at

Foto: © Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Bildtext: Staatssekretärin Zehetner zu Gast bei Generalversammlung der Initiative Therme Plus – dem Zusammenschluss 38 der namhaftesten Thermen Österreichs: „Thermen sind zentraler Ankerpunkt im österreichischen Tourismus!“

Über die Initiative Therme Plus

Die Initiative Therme Plus ist ein Zusammenschluss der österreichischen Thermenbranche und wurde im Sommer 2020 als Branchensprachrohr ins Leben gerufen. Freiwillige Mitglieder sind 38 der namhaftesten Thermen und Thermenresorts Österreichs. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftstreiber im heimischen Tourismus: Jährlich verzeichnen sie knapp 10 Mio. Eintritte, sind so für eine Wertschöpfung von bis zu 1,5 Mrd. Euro verantwortlich und sichern rund 17.700 Arbeitsplätze in den Regionen. Seit Jänner 2025 ist die Initiative Therme Plus ein eingetragener Verein und bietet heimischen wie internationalen Gästen Gesundheit, Wohlbefinden und Entspannung im Thermenland Österreich.

Bitte richten Sie Medien- oder Interviewanfragen an Frau Mag. Susanne Nitsch Generalsekretärin Initiative Therme Plus, Marketing- & Salesleitung VAMED Vitality World [email protected] | +43 676 831 27 – 1532