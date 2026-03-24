WINEGG präsentiert die Rooftop Collection: Eine neue Submarke für exklusive Dachgeschosse und Penthouses

Wien (OTS) -

Der Immobilienentwickler WINEGG führt mit der Rooftop Collection eine neue Submarke ein, die hochwertige Dachgeschosse und Penthouses unter einem gemeinsamen Qualitätsanspruch vereint. Zum Start umfasst die Linie neun Projekte in Wiener Bestlagen. Sie reicht von sorgfältig revitalisierten Gründerzeithäusern bis hin zu modernen Neubaukonzepten und zeigt damit die Bandbreite aktueller Premium-Entwicklung über den Dächern der Stadt.

Neue Identität für Wohnen über den Dächern Wiens

Mit der Rooftop Collection positioniert WINEGG Dachgeschosse und Penthouses erstmals als klar erkennbare Premiumkategorie. Im Fokus stehen lichtdurchflutete Räume, moderne Grundrisse, hochwertige Materialien und ein Wohngefühl, das Urbanität mit Ruhe und beeindruckender Aussicht vereint.

„ Diese Wohnform besitzt eine besondere Atmosphäre, die weit über die klassische Dachgeschosswohnung hinausgeht. Mit der Rooftop Collection geben wir ihr eine klare Identität und machen sichtbar, was diese Objekte auszeichnet: Qualität, Perspektive und ein außergewöhnliches Wohngefühl “, sagt Christian Winkler, Eigentümer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Sieben Projekte als Auftakt einer wachsenden Premium-Linie

Die neue Linie startet mit sieben ausgewählten Dachgeschossprojekten, die in den kommenden Monaten sukzessive auf den Markt kommen:

Ausstellungsstraße 29 (1020 Wien)

Obere Donaustraße 57 (1020 Wien)

Untere Weißgerberstraße 17 (1030 Wien)

Rechte Wienzeile 21 (1040 Wien)

Schönbrunner Straße 69 (1050 Wien)

Gumpendorfer Straße 118A (1060 Wien)

Rögergasse 14B (1090 Wien)

Bereits jetzt reicht die Collection über diesen ersten Auftakt hinaus: Auch hochwertige Neubauvorhaben, wie das Projekt in der Herbeckstraße 130 (1180 Wien), das ein modern konzipiertes Penthouse umfasst und kurz vor dem Verkaufsstart steht, werden Teil der Linie sein. WINEGG plant die Rooftop Collection kontinuierlich zu erweitern und sowohl neue Dachausbauten in historischen Gebäuden als auch exklusive Penthouse-Lösungen in Neubauten einzubeziehen.

Individuelle Gestaltung und hohe Qualitätsstandards

Da sich die Projekte in unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen befinden, profitieren Käuferinnen und Käufer von einem besonderen Plus: der Möglichkeit, ihren künftigen Wohnraum in vielen Bereichen aktiv mitzugestalten. Grundrissaufteilung, funktionale Schwerpunkte und Ausstattungsvarianten können im Rahmen der Projektentwicklung individuell definiert werden.

„ Die Chance, ein Penthouse oder Dachgeschoss bereits in der frühen Planungsphase aktiv mitzugestalten, ist eine außergewöhnliche Möglichkeit, die wir unseren Kundinnen und Kunden bewusst eröffnen “, betont Georg Lotter, Geschäftsführer der WINEGG Makler GmbH.

Nachhaltigkeit und Baukultur im Einklang

Alle Projekte der Rooftop Collection folgen hohen energetischen und ökologischen Standards. WINEGG setzt dabei auf langlebige Materialien, effiziente Gebäudetechnik und ressourcenschonende Planung. Die Rooftop Collection zeigt, wie sich die sorgfältige Weiterentwicklung historischer Gebäude mit einer klaren, zeitgemäßen Architektursprache vereinen lässt, unabhängig davon, ob es sich um revitalisierte Zinshäuser oder Neubauprojekte handelt. So vereint WINEGG architektonsiche Qualität mit einer nachhaltigen, generationsübergreifenden Perspektive.

Über WINEGG

WINEGG ist seit über 25 Jahren als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler in Wien tätig. Das Unternehmen kombiniert hochwertige Zinshausrevitalisierungen mit modernen Neubauprojekten und setzt auf architektonische Klarheit, exzellente Mikrolagen und nachhaltige Konzeptionierung. Das Portfolio reicht von sorgfältig sanierten Gründerzeithäusern bis zu zeitgenössischen Wohnbauten mit hohem Designanspruch.

Weitere Informationen sowie ein Überblick über alle Projekte der Rooftop Collection finden sich unter www.winegg.at/rooftop-collection