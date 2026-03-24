Hochschule Campus Wien: Leistungsschau und Zukunftsdialog der MINT-Region Favoriten am 26. März

Wien (OTS) -

Die MINT-Region Favoriten lädt Medienvertreter*innen herzlich zur feierlichen Abschlussveranstaltung des MINT-Monats März am 26. März 2026 an die Hochschule Campus Wien ein. Im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms werden herausragende Projekte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik präsentiert sowie zentrale Zukunftsfragen der MINT-Bildung diskutiert.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „MINT-Region Favoriten – vom Kindergarten zum Studienabschluss“ und bietet eine umfassende Leistungsschau über alle Bildungsstufen hinweg.

Termin: Donnerstag, 26. März 2026, 13.00–18.00 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr)

Ort: Hochschule Campus Wien, Festsaal H.-2, Favoritenstraße 232, 1100 Wien

Im offiziellen Teil (13.00–14.30 Uhr) erwartet die Gäste:

Eröffnung und musikalischer Auftakt

Begrüßung durch Heimo Sandtner , Akademischer Leiter und Rektor der Hochschule Campus Wien und Sabine Seidler , MINT-Beauftragte der Stadt Wien

, Akademischer Leiter und Rektor der Hochschule Campus Wien und , MINT-Beauftragte der Stadt Wien Grußbotschaft von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

Podiumsgespräche zur Bedeutung von MINT, der Entwicklung der MINT-Region Favoriten und der Wichtigkeit von MINT in der Arbeitswelt mit Marcus Franz , Bezirksvorsteher für den 10. Bezirk, Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien, Martin Amor , Mediensprecher und Experte der IV-Wien, Evelyn Süss-Stepancik , Vizerektorin für Lehre und Internationales, Hochschule Campus Wien, Andreas Posch , Departmentleiter Technik, Hochschule Campus Wien, Monika Vuong-Tu , aws – Förderungsstelle MINT-Regionen, Ursula Bazant , Geschäftsbereichsleiterin Bildungszentrum Eisenbahn & Lehrlingswesen, ÖBB, Norbert Kraker , Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Wien, Victoria Juen , MINT-Landeskoordinationsstelle Wien und Alexander Lengauer , MINT-Region Favoriten Manager, Moderation: Claudia Reiterer

, Bezirksvorsteher für den 10. Bezirk, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien, , Mediensprecher und Experte der IV-Wien, , Vizerektorin für Lehre und Internationales, Hochschule Campus Wien, , Departmentleiter Technik, Hochschule Campus Wien, , aws – Förderungsstelle MINT-Regionen, , Geschäftsbereichsleiterin Bildungszentrum Eisenbahn & Lehrlingswesen, ÖBB, , Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Wien, , MINT-Landeskoordinationsstelle Wien und , MINT-Region Favoriten Manager, Moderation: Projektpräsentationen aus der Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe – von innovativen Schulprojekten bis hin zu international erfolgreichen Studierendeninitiativen

Vorstellung des Res.Q Bots, ein intelligenter Rettungsroboter, der Einsatzkräfte gezielt unterstützt

„Die MINT-Region Favoriten zeigt exemplarisch, wie frühzeitige Förderung, Bildung und Praxis ineinandergreifen können. Als Hochschule Campus Wien ist es unser Anspruch, junge Menschen entlang dieser Bildungskette zu begleiten und sie zu befähigen, mit MINT-Kompetenzen Innovation verantwortungsvoll und vernetzt mitzugestalten“, sagt Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales der Hochschule Campus Wien.

Um Akkreditierung wird gebeten an [email protected]

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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