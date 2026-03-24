- 24.03.2026, 08:07:32
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- OTS0018
Termine am 24. März in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 10. Wiener Landtag (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
- 09.30 Uhr, Pressetermin „Frühlingserwachen im Schanigarten“ mit u.a. Bgm. Michael Ludwig und Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien (1., Universitätsring 4, Café Landtmann)
(Schluss)
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