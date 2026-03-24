AVISO: Kundgebung von Studierenden gegen Öffi-Preiserhöhung

Wien (OTS) -

Termin: Donnerstag, 26. März 2026, 17:00 Uhr

Ort: Hauptgebäude der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien (ÖH Uni Wien) veranstaltet gemeinsam mit dem Klimacamp, dem Bündnis SoWiSo sowie weiteren Hochschul- und Studierendenvertretungen am Donnerstag, 26. März 2026, um 17:00 Uhr eine Kundgebung gegen die drastische Preiserhöhung der Öffi-Tickets.

Die Kundgebung findet vor dem Hauptgebäude der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, statt. Studierende und Vertreter_innen der beteiligten Initiativen wollen auf die sozialen und klimapolitischen Folgen steigender Ticketpreise aufmerksam machen und leistbare Mobilität für Studierende einfordern.

Vertreter_innen der ÖH Uni Wien sowie der beteiligten Initiativen stehen vor Ort für Statements und Interviews zur Verfügung.