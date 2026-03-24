Wichtige Konsument:innen-Information

Vösendorf (OTS) -

Betroffene IKEA Produkte:

Name: SMÖJTRÄD duftneutrale Lüsterkerzen, 25 cm

Artikelnummern:

606-131-05, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, beige, 25 cm, 4 Stück 406-131-06, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, grün, 25 cm, 4 Stück 306-371-84, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellgrün, 25 cm, 4 Stück 006-371-85, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellrosa, 25 cm, 4 Stück

Betroffene Märkte: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz

Warum ist dieses Produkt nicht sicher in der Anwendung?

Aufgrund eines Herstellungsfehlers können einige SMÖJTRÄD Kerzen zusätzliche Dochte enthalten, die im Wachs eingebettet sind. Bei den betroffenen Produkten können sich diese entzünden, was zu einer unerwartet großen Flamme führen und die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen mit sich bringen kann.

Was sollten Kund:innen tun?

Kund:innen, die diese Kerzen gekauft haben, werden dringend gebeten, diese ab sofort nicht mehr zu verwenden und sie in einem beliebigen IKEA Einrichtungshaus in Österreich gegen eine vollständige Rückerstattung oder einen Ersatz zurückzugeben. Ein Kaufnachweis (Rechnung) ist nicht erforderlich.

Außerdem bittet IKEA Kund:innen, diesen Rückruf zu verbreiten, insbesondere wenn man weiß, dass das zurückgerufene Produkt jemand anderem angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

IKEA entschuldigt sich vielmals für die Unannehmlichkeiten. Weitere Informationen sind unter www.IKEA.at zu erhalten oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800/081 061.