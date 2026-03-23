Acht Auszeichnungen für acht ORF-kofinanzierte Produktionen bei den Diagonale ’26 Awards

Wien (OTS) -

Zum Abschluss der diesjährigen Diagonale fand heute, am Montag, dem 23. März 2026, neben der Verleihung der Thomas-Pluch- und Carl-Mayer-Drehbuchpreise auch die Haupt-Preisverleihung des österreichischen Filmfestivals in Graz statt. Der ORF war im Programm der heurigen Ausgabe des steirischen Filmfestivals mit insgesamt 20 Produktionen vertreten. Bereits am Vormittag wurde „Rose“ mit dem Hauptpreis der diesjährigen Thomas-Pluch-Drehbuchpreise ausgezeichnet. „Rose“ war auch einer jener vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Spiel- und Dokumentarfilme, die am Abend bei der Haupt-Preisverleihung im Grazer Annenhof Kino mit insgesamt acht Auszeichnungen bedacht wurden. Neben „Rose“ ebenfalls geehrt wurden „White Snail“, „Vier minus Drei“, „Welcome Home Baby“, „Mother’s Baby“, „Aufputzt is’“, „Noch lange keine Lipizzaner“ sowie „The Stories“.

Diagonale-Preisverleihung 2026 – Acht Auszeichnungen für acht vom ORF kofinanzierte Produktionen im Überblick

Diagonale-Preis Filmmusik der ACOM – Austrian Composers Association / Beste Filmmusik Spielfilm:

Tara Nome Doyle für „Rose“

Diagonale-Preis Szenenbild des Verbandes Österreichischer FilmausstatterInnen (VÖF) / Bestes Szenenbild Spielfilm:

Kristine Vitola für „White Snail“

Diagonale-Preis Kostümbild des Verbandes Österreichischer FilmausstatterInnen (VÖF) / Bestes Kostümbild Spielfilm:

Lena Oger für „White Snail“

Diagonale-Schauspielpreis in Kooperation mit der VdFS – Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden für einen bemerkenswerten Auftritt österreichischer Schauspieler:innen in einem Wettbewerbsfilm der Diagonale ’26:

Valerie Pachner für „Vier minus drei“

Julia Franz Richter für „Welcome Home Baby“ sowie „Mother’s Baby“

Diagonale-Preis der VAM für herausragende Produktionsleistungen:

Gebhardt Productions GmbH für „Aufputzt is’“

April April Filme GmbH für „Noch lange keine Lipizzaner“

Diagonale-Publikumspreis der „Kleinen Zeitung“ für den beliebtesten Film der Diagonale ’26:

Abu Bakr Shawky für „The Stories“

Thomas-Pluch-Drehbuchpreise 2026:

Hauptpreis an Markus Schleinzer und Alexander Brom für „Rose“