FPÖ-Fiedler: „Schubumkehr an der PH Baden notwendig“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn Personen ohne ausreichende Qualifikation unsere zukünftigen Lehrer ausbilden, dann ist das ein bildungspolitischer Offenbarungseid“, so FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler über die jetzt sichtbaren strukturellen Probleme nach der Abberufung des Rektors Ende 2025. Über 100 Gespräche mit Betroffenen wurden bereits im Herbst geführt, doch bis heute fehlen Ergebnisse und Maßnahmen.

Gleichzeitig berichten Lehrende von steigender Überlastung, verfehlter Personalpolitik und mangelnder Führungskompetenz. Besonders gravierend sind Hinweise, dass Lehrpersonal teils ohne ausreichende Qualifikation unbefristet angestellt wurde, etwa ohne ausreichende Deutschkenntnisse für die Unterrichtssprache oder ohne abgeschlossene pädagogische Ausbildung. Die Folgen sind bereits spürbar: Qualitätsverluste in der Ausbildung und zusätzliche Belastungen für Schulen.

„Was an der PH passiert, bleibt nicht dort. Die Auswirkungen landen direkt in den Klassenzimmern. Gerade in ohnehin angespannten Zeiten verschärft das die Situation weiter. Hier wurden Probleme erhoben, aber offenbar nicht gelöst. Wer 100 Gespräche führt und keine Konsequenzen zieht, verspielt jedes Vertrauen der Betroffenen“, kritisiert Fiedler.

Die zentralen Fragen bleiben indes unbeantwortet: Welche Konsequenzen wurden gezogen? Wie wird künftig qualifiziertes Personal sichergestellt? Und wie soll unter diesen Umständen wieder ein funktionierender Normalbetrieb hergestellt werden?

Klar ist für Fiedler: „Wird der Kernauftrag der Lehrerausbildung vernachlässigt, gefährdet das die Bildungsqualität eines ganzen Landes. Jetzt braucht es Transparenz und konsequentes Handeln statt weiterer Verzögerungen.“