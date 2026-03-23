„Pro und Contra“: Ministerin Bauer & Schauspielerin Buyrac zur Integrations-Debatte | Dienstag um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Fordern oder fördern – Wie kann Integration gelingen? Kinderkopftuchverbot in Schulen, Dialekt-Lernen für Zuwanderer und mehr Gespür beim Thema Kinderkriegen: Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat zuletzt mit einigen Maßnahmen und Entscheidungen aufhorchen lassen. Bei „Pro und Contra“ um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 spricht Moderatorin Manuela Raidl mit Claudia Bauer und Schauspielerin Zeynep Buyrac darüber, wie Integration und Wertevermittlung gelingen kann. Und wie viel Zwang es bei Integration braucht.

Hochkarätig besetzt ist zudem der Talk zum Thema „Toxischer Männlichkeit“. Zu Gast bei Manuela Raidl sind Barbara Haas (Kleine Zeitung) und Rudi Dolezal (Filmproduzent). Mehrere prominente Fälle sorgten innerhalb weniger Tagen für Aufruhr. Darunter unter anderem die ORF-Affäre, der Fall um Sänger Christopher Seiler oder jener um Moderatorin Collien Fernandes, die gegen ihren Ex-Mann mehrere schwerwiegende Vorwürfe erhebt und ihn anzeigt. Manuela Raidl, Barbara Haas und Rudi Dolezal besprechen die wichtigsten Aspekte rund um die aktuellen Szenarien, wie es um Machtmissbrauch und Täter-Opfer-Umkehr steht sowie welche Lösungen sich für die Gesellschaft finden.



Die „Pro und Contra“-Gäste im Überblick:

Claudia Bauer – Ministerin für Europa, Integration und Familie

Zeynep Buyrac – Schauspielerin und Vorsitzende von SOS-Mitmensch

Barbara Haas – Leitende Redakteurin Frauen & Familie, Podcast-Host (Kleine Zeitung)

Rudi Dolezal – Filmproduzent und Regisseur



Medienplan der FPÖ: Generalsekretär Christian Hafenecker bei „Breaking Media“ um 23:15 Uhr



Der Medienplan der FPÖ im Fokus bei „Breaking Media“: In der neuen Ausgabe des Medienkompetenz-Magazins ist Christian Hafenecker, Generalsekretär und Mediensprecher der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), zu Gast. Moderatorin Gundula Geiginger spricht mit Hafenecker über das Verhältnis zwischen der FPÖ und Medien, die Causa Weißmann und den ORF sowie über Social Media und das FPÖ-Medienuniversum.



Außerdem Thema der Sendung: PULS 4 Redakteur Louis Ebner startet den Selbstversuch und ist zwei Wochen ohne Social Media, Games und pornografische Inhalte. Handy und Social Media-Nutzung verändern nicht nur das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, auch Erwachsene müssen sich eingestehen, dass sie sich der Sogwirkung der Geräte und Apps nicht entziehen können. Deshalb macht PULS 4-Redakteur Louis Ebner, unter wissenschaftlicher Aufsicht des Anton Proksch Instituts, den Selbstversuch und begibt sich auf digitalen Dopamin-Entzug.



„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4