Ein Ort am Wort: "Hoffnung und Widerstand – Diskussion um Windkraft"

St. Pölten (OTS) -

Acht neue Windräder sollen in den nächsten Jahren in Traismauer (Bezirk St. Pölten) gebaut werden und das sorgt für Diskussionen. Damit das möglich ist, sollen mehrere Waldflächen eigens umgewidmet werden. Das löste in der Bevölkerung zuletzt viel Widerstand aus. Die Bürgerinitiative „3 Gemeinden – 1 Ziel“ sammelte Unterschriften, um sich gegen die Umwidmung der Flächen stark zu machen. Die betroffenen Flächen befinden sich im Grenzgebiet von Traismauer, Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) und Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln). Zwar sprechen sich die Projektgegner nicht grundsätzlich gegen die Windkraft aus, sie pochen allerdings auf ein Mitspracherecht und verweisen unter anderem auf bereits bestehende Windkraft-Standorte wie etwa entlang der Kremser Schnellstraße (S33).

Bevölkerung soll zu Windkraft befragt werden

Seitens des SPÖ-Bürgermeisters hieß es zuletzt, dass man eine Informationsoffensive starten wolle. Dabei soll das Projekt im Detail vorgestellt werden, auch Fachgespräche und Podiumsdiskussionen wurden angekündigt. Darüber hinaus soll es in Traismauer auch eine Volksbefragung geben. Unter dem Titel „Hoffnung und Widerstand – Diskussion um Windkraft“ ist „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz am 26. März im Landgasthof Huber „Gasthof zum schwarzen Adler“ in Wagram ob der Traisen zu Gast. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz Alex Aicher von „3 Gemeinden – 1 Ziel“, Florian Maringer, Geschäftsführer bei der IG Windkraft, Arnold Kainz, Geschäftsführer der W.E.B Projektentwicklung Österreich, Alfons Haber, Vorstand bei der E-Control, Marianna Jelinek, Projektleiterin der W.E.B Traismauer, Christian Schirmer, Leiter Netz-Engineering bei Netz NÖ sowie NÖ Umweltanwalt Tom Hansmann.

Die Diskussion wird am 26. März ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON und auf sound.ORF.at ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Landgasthof Huber „Gasthof zum schwarzen Adler“ in Wagram ob der Traisen (Wachaustraße 43, 3133 Traismauer). Reservierungen sind nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 2783 8481.