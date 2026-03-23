AVISO - PK: Spritpreis-Abzocke und Energie-Wahnsinn

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Spritpreis-Abzocke und Energie-Wahnsinn“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner einzuladen.

Titel: Spritpreis-Abzocke und Energie-Wahnsinn

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner

Zeit: Mittwoch, 25. März 2026 n. Chr., um 10:00 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 24. März 2026 bei [email protected] .

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.