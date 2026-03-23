Nachhaltig Bauen für Innovation in Nantes

Wien (OTS) -

Ein IT-Kompetenzzentrum mit attraktiven Arbeitsbedingungen und Low-Tech-Energiekonzept, ein Holz-Hybridbau, der sich selbstbewusst in die historische Umgebung einfügt und auf möglichst lange Nutzung zielt: Das alles ist das Maison de l’innovation in Nantes, Frankreich.

Kommunikation und Zugänglichkeit prägen das von Baumschlager Eberle Architekten entworfene Gebäude innen wie außen. So wie seine Architektur mit der Umgebung in Austausch tritt, so tun dies die Nachhaltigkeitsaspekte mit der Gestaltung des Holz-Hybridbaus. Die Kombination aus einer energieeffizienten Gebäudehülle, passiver Kühlung, Nachtlüftung und Deckenventilatoren ermöglicht den Verzicht auf eine konventionelle Klimaanlage. Das Gebäude nutzt vorhandene Energiequellen effizient – die Abwärme aus Serverräumen deckt den Heizbedarf zu 75 Prozent. Das lokale Fernwärmenetz aus 100 Prozent Biomasse wird für die Spitzenlasten herangezogen. Die nutzungsneutralen Grundrisse ermöglichen eine flexible Gestaltung der Arbeitsumgebung und zielen auf Langlebigkeit. Die Umsetzung eines Biodiversitätskonzepts gelang mit Urban Agriculture, einer Honigwiese auf dem Dach sowie Nistplätzen.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungs-büros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie von ADVANTAGE AUSTRIA.

Projektbeschreibung, Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/maisondelinnovation.htm