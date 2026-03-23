Osterferien im Gartenpalais Liechtenstein: Täglich geöffnet bei freiem Eintritt

Wien (OTS) -

Die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein laden während der Osterferien zu einem inspirierenden Erlebnis aus Kunst und Natur ein. Besucherinnen und Besucher können die international beachtete Sonderausstellung „Noble Begierden. Eine Geschichte des europäischen Kunstmarkts“ noch bis 6. April täglich bei freiem Eintritt erleben. Der weitläufige Park des Gartenpalais bietet einen idealen Ort zum Verweilen – perfekt für einen Frühlingsausflug mit Familie und Freunden.

Das Gartenpalais Liechtenstein zählt mit seiner barocken Architektur und der historischen Parkanlage zu den beeindruckendsten Bauten Wiens. Seit dem frühen 18. Jahrhundert beherbergt es eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt – die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein. Im Rahmen der jährlichen Sonderausstellung ist das Gartenpalais frei zugänglich und lädt zum Besuch ein.

Seit ihrer Eröffnung erfreut sich die Ausstellung „Noble Begierden“ großer Aufmerksamkeit bei Publikum und Presse. Die Schau widmet sich erstmals umfassend der faszinierenden Entwicklung des europäischen Kunstmarkts und beleuchtet jene Persönlichkeiten, Institutionen, Handelsstädte und Strategien, die den Kunsthandel über Jahrhunderte geprägt haben. Herausragende internationale Leihgaben – darunter Meisterwerke von Tizian, Rembrandt, Monet und Klimt – treten in einen eindrucksvollen Dialog mit bedeutenden Werken aus den Fürstlichen Sammlungen, etwa von Giambologna, Brueghel, van Dyck und Canaletto.

Zur Vertiefung des Ausstellungserlebnisses werden Führungen in deutscher und englischer Sprache angeboten. Im Shop ist der umfangreiche Ausstellungskatalog zum Sonderpreis von 49,90 EUR (statt 59 EUR) erhältlich.

Für eine kulinarische Pause steht die Hofkellerei bereit – bei einem Glas Wein oder Kaffee inmitten der bezaubernden Atmosphäre der barocken Gartenanlage. Auf Wunsch organisiert die Hofkellerei Weinverkostungen, die Weine und Säfte aus biologischem Anbau können zu Ab-Hof-Preisen für die Osterjause oder als Geschenk erworben werden. Die Hofkellerei mit Café ist in der Karwoche von Dienstag bis einschließlich Ostersonntag täglich von 12.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.