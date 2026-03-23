  • 23.03.2026, 14:01:33
  • /
  • OTS0095

Osterferien im Gartenpalais Liechtenstein: Täglich geöffnet bei freiem Eintritt

Sonderausstellung „Noble Begierden“ nur noch bis 6. April 2026 zu sehen

© Gift of Ruth and Bruce Dayton, The Putnam Dana McMillan Fund, The John R. Van Derlip Fund, The William Hood Dunwoody Fund, The Ethel Morrison Van Derlip Fund, Alfred and Ingrid Lenz Harrison, and Mary Joann and James R. Jundt
Wien (OTS) - 

Die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein laden während der Osterferien zu einem inspirierenden Erlebnis aus Kunst und Natur ein. Besucherinnen und Besucher können die international beachtete Sonderausstellung „Noble Begierden. Eine Geschichte des europäischen Kunstmarkts“ noch bis 6. April täglich bei freiem Eintritt erleben. Der weitläufige Park des Gartenpalais bietet einen idealen Ort zum Verweilen – perfekt für einen Frühlingsausflug mit Familie und Freunden.

Das Gartenpalais Liechtenstein zählt mit seiner barocken Architektur und der historischen Parkanlage zu den beeindruckendsten Bauten Wiens. Seit dem frühen 18. Jahrhundert beherbergt es eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt – die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein. Im Rahmen der jährlichen Sonderausstellung ist das Gartenpalais frei zugänglich und lädt zum Besuch ein.

Seit ihrer Eröffnung erfreut sich die Ausstellung „Noble Begierden“ großer Aufmerksamkeit bei Publikum und Presse. Die Schau widmet sich erstmals umfassend der faszinierenden Entwicklung des europäischen Kunstmarkts und beleuchtet jene Persönlichkeiten, Institutionen, Handelsstädte und Strategien, die den Kunsthandel über Jahrhunderte geprägt haben. Herausragende internationale Leihgaben – darunter Meisterwerke von Tizian, Rembrandt, Monet und Klimt – treten in einen eindrucksvollen Dialog mit bedeutenden Werken aus den Fürstlichen Sammlungen, etwa von Giambologna, Brueghel, van Dyck und Canaletto.

Zur Vertiefung des Ausstellungserlebnisses werden Führungen in deutscher und englischer Sprache angeboten. Im Shop ist der umfangreiche Ausstellungskatalog zum Sonderpreis von 49,90 EUR (statt 59 EUR) erhältlich.

Für eine kulinarische Pause steht die Hofkellerei bereit – bei einem Glas Wein oder Kaffee inmitten der bezaubernden Atmosphäre der barocken Gartenanlage. Auf Wunsch organisiert die Hofkellerei Weinverkostungen, die Weine und Säfte aus biologischem Anbau können zu Ab-Hof-Preisen für die Osterjause oder als Geschenk erworben werden. Die Hofkellerei mit Café ist in der Karwoche von Dienstag bis einschließlich Ostersonntag täglich von 12.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zur Ausstellung und zum Gartenpalais

Rückfragen & Kontakt

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS
Leitung Kommunikation

Head of Communications

LIECHTENSTEIN
The Princely Collections

Fürstliche Sammlungen Art Service GmbH
Fürstengasse 1
A-1090 Wien
Tel: +43-676-840 101-824
Mail: [email protected]
Web: www.liechtensteincollections.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FUE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von © Gift of Ruth and Bruce Dayton, The Putnam Dana McMillan Fund, The John R. Van Derlip Fund, The William Hood Dunwoody Fund, The Ethel Morrison Van Derlip Fund, Alfred and Ingrid Lenz Harrison, and Mary Joann and James R. Jundt [Bild, 5.69MB]

Fürstliche Sammlungen Liechtenstein

Rückfragen & Kontakt

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS
Leitung Kommunikation

Head of Communications

LIECHTENSTEIN
The Princely Collections

Fürstliche Sammlungen Art Service GmbH
Fürstengasse 1
A-1090 Wien
Tel: +43-676-840 101-824
Mail: [email protected]
Web: www.liechtensteincollections.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright