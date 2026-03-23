- 23.03.2026, 13:45:03
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Aviso Pressekonferenz 26.3, 8:30 Uhr: Startschuss zum Ausbau der Lesepatenschaften
Mit Bildungsminister Wiederkehr, Autor Brezina, Lesepatin Rathbauer und echo medienhaus Geschäftsführer Pöttler
Die Förderung der Lesekompetenz ist eine der zentralsten Kernaufgaben des Bildungssystems und hat auch eine zivilgesellschaftliche Dimension. Die in ganz Österreich aktiven Lesepatinnen und Lesepaten sind von enormer Bedeutung für den Bildungserfolg und ein sehr wichtiges Element für die Demokratie.
Im Regierungsprogramm wurde dem Ausbau der Lesepatenschaften im Kontext der Sprachförderung sowie der Weiterentwicklung des Deutschfördermodells, große Priorität gegeben.
Im Rahmen eines Medientermins präsentieren Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Autor Thomas Brezina, Lesepatin Elisabeth Rathbauer und echo medienhaus Geschäftsführer Christian Pöttler den offiziellen Startschuss der österreichweiten Initiative zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Lesepatenschaften.
Wir laden Sie als Medienvertreter*in gerne zu folgender Pressekonferenz ein:
Aviso Pressekonferenz: Aviso Pressekonferenz: Österreichischer Vorlesetag als Startschuss zum Ausbau der Lesepatenschaften
Donnerstag, 26. März 2026, 08.30 Uhr
Wellensteinsaal, Bundesministerium für Bildung, Wasagasse 2, 1090 Wien
Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]
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