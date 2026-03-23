  • 23.03.2026, 13:45:02
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Aviso: Dienstag, 24.03.2026, 09:30 Uhr, Bundeskanzleramt: „Menschen schützen statt Festung Europa unterstützen – GEAS stoppen!“

Aktion im Vorfeld des Ministerrats zur geplanten Umsetzung des Asyl- und Migrationsanpassungsgesetzes im Zuge der GEAS-Reform in Österreich.

Die größte Asylreform der letzten 30 Jahre hätte die Chance geboten, Verfahren fairer, klarer und rechtsstaatlich sauber zu gestalten. Stattdessen setzt die Bundesregierung auf Abschreckung und eine Politik der Isolation. Hier geht es nicht um eine sinnvolle Umsetzung europäischer Vorgaben, sondern um eine bewusste Verschärfung auf Kosten von Schutzsuchenden“,

Larissa Zivkovic, SJÖ

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Wien (OTS) - 

Anlässlich der geplanten Umsetzung des Asyl- und Migrationsanpassungsgesetzes im Zuge der GEAS-Reform in Österreich laden unter anderem die Sozialistische Jugend Österreich, SOS Balkanroute und der VSStÖ zu einer gemeinsamen Aktion ein. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

„Die größte Asylreform der letzten 30 Jahre hätte die Chance geboten, Verfahren fairer, klarer und rechtsstaatlich sauber zu gestalten. Stattdessen setzt die Bundesregierung auf Abschreckung und eine Politik der Isolation. Hier geht es nicht um eine sinnvolle Umsetzung europäischer Vorgaben, sondern um eine bewusste Verschärfung auf Kosten von Schutzsuchenden“, kritisiert Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich, die Bundesregierung.

Protestaktion

Datum: 24.03.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]

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