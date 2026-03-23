Wien (OTS) -

Spätestens seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran ist klar: Diese Energiekrise trifft die Welt mit voller Wucht. Das wird nicht nur beim Blick auf die heimischen Zapfsäulen deutlich. Reicht die geplante „Spritpreisbremse“ der Regierung, die am Mittwoch beschlossen werden sollte, falls die Grünen zustimmen? Oder braucht es deutlich mehr? Wie könnte Energiesparen ausschauen? Was kann der Einzelne tun und wozu sind wir bereit? Wie weit ist Europa tatsächlich in Sachen Energieunabhängigkeit und wie lange wird der Krieg gegen den Iran noch weitergehen? Tarek Leitner präsentiert dazu am Dienstag, dem 24. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON eine 45-minütige „ZIB Spezial: Was tun gegen die Energiekrise?“.

Das geplante „Universum: Ein Jahr auf unserer Erde – Frühling“ entfällt.