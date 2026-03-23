  • 23.03.2026, 13:16:02
  • /
  • OTS0087

Pflegeprojekt Vietnam – Erfolgreicher Abschluss für erste Ausbildungsgruppe am International Nursing Center in Krems

LR Teschl-Hofmeister: Fachkräfteausbildung nach österreichischen Standards, Praktika in niederösterreichischen Pflegezentren

St. Pölten (OTS) - 

Am International Nursing Center (INC) des IMC Krems wurde die erste Ausbildungsgruppe des vom Land Niederösterreich initiierten Pflegeprojekts Vietnam feierlich verabschiedet. Ziel des Projekts ist es, dem steigenden Fachkräftebedarf in der Pflege nachhaltig und qualitätsgesichert zu begegnen.

“Mir war von Beginn des Projekts an wichtig, dass die künftigen Fachkräfte nach unseren österreichischen Standards und Praktika in niederösterreichischen Pflegezentren ausgebildet werden, gepaart mit einer entsprechend sprachlichen Vorbereitung, die sie an der Universität in Hanoi genossen haben. Mit dieser Kombination sind die jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen eine echte Unterstützung in der Pflegelandschaft und für die rund 4.000 Pflegekräfte in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren,“ so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Etwa werden vier ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten ab März das Team im Pflege- und Betreuungszentrums Weitra verstärken. „Wir freuen uns sehr, sie weiterhin bei uns begrüßen zu dürfen – sie sind nicht nur ganz besondere Menschen, sondern auch fachlich äußerst kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen. Sie werden unser Pflegeteam entlasten und für mehr Dienstplanstabilität sorgen“, betont Pflegedirektorin Mona Riegler.

Für weitere Informationen: Manuela Henebichler, Pflege- und Betreuungszentrum Weitra, 02856/ 2275, [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright