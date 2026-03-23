  • 23.03.2026, 12:40:04
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AVISO Pressegespräch: „Autismus – Leben im Spektrum“

Autismus verstehen, Barrieren abbauen

Wien (OTS) - 

Was heißt eigentlich Autismus? Wie leben Menschen im Autismus-Spektrum? Wie begegnet ihnen unsere Gesellschaft? Mit welchen Barrieren sind sie konfrontiert? Und was brauchen sie?

Die Diakonie lädt zum Pressegespräch am Gründonnerstag

Datum: 2. April 2026

Uhrzeit: 10:00 – 11:00 Pressegespräch - danach Möglichkeit für Interviews und Hintergrundgespräche mit den Personen am Podium

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien, Kapellenraum, 4. Stock barrierefrei

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

  • Linda Zehetner, Autistin, arbeitet in der Werkstätte „Erle“ des Diakoniewerks Gallneukirchen und ihr Betreuer in ihrem Werkstätten-Alltag, Roland Atzlesberger
  • Felix Zych, Verein „im spektrum“, ebenfalls Selbstbetroffener
  • Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin

Bitte um Akkreditierung unter: [email protected] oder 0664 3149395

AVISO Pressegespräch: „Autismus – Leben im Spektrum“

Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr - 02.04.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 02.04.2026, 10:00]

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