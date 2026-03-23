- 23.03.2026, 12:40:04
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AVISO Pressegespräch: „Autismus – Leben im Spektrum“
Autismus verstehen, Barrieren abbauen
Was heißt eigentlich Autismus? Wie leben Menschen im Autismus-Spektrum? Wie begegnet ihnen unsere Gesellschaft? Mit welchen Barrieren sind sie konfrontiert? Und was brauchen sie?
Die Diakonie lädt zum Pressegespräch am Gründonnerstag
Datum: 2. April 2026
Uhrzeit: 10:00 – 11:00 Pressegespräch - danach Möglichkeit für Interviews und Hintergrundgespräche mit den Personen am Podium
Ort: Albert-Schweitzer-Haus, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien, Kapellenraum, 4. Stock barrierefrei
Ihre Gesprächspartner:innen sind:
- Linda Zehetner, Autistin, arbeitet in der Werkstätte „Erle“ des Diakoniewerks Gallneukirchen und ihr Betreuer in ihrem Werkstätten-Alltag, Roland Atzlesberger
- Felix Zych, Verein „im spektrum“, ebenfalls Selbstbetroffener
- Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin
Bitte um Akkreditierung unter: [email protected] oder 0664 3149395
AVISO Pressegespräch: „Autismus – Leben im Spektrum“
Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr - 02.04.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]
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