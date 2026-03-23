46.000 Besucher auf der pool+garden und KULINAR TULLN

Tulln an der Donau (OTS) -

Von 19. bis 22. März startete mit der pool+garden Tulln die Gartensaison. „Wohnen im Garten“ stand als zentrales Thema der Messe im Fokus und verband den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. Für rund 46.000 Besucher war die pool+garden Tulln die perfekte Gelegenheit, sich über innovative Ideen und aktuelle Trends in der Gartenplanung und Gartengestaltung auf höchstem Niveau zu informieren. Mehr als 240 Aussteller präsentierten Neuheiten und Trends rund um Pools, Beschattung, Whirlpools, Jacuzzis, Griller und Outdoor Küchen. Zeitgleich bot die KULINAR TULLN mit 175 Ausstellern ein umfassendes Angebot zu den Themen Kochen, Küche und Kulinarik. Kochshows mit Spitzenköchen wie Grand Chef Toni Mörwald rundeten das vielseitige Programm ab. Insgesamt wurden 45.726 Besucher gezählt.

„Die pool+garden mit der KULINAR TULLN hat einmal mehr mit ihrem unglaublichen Potential überzeugt. Die Nachfrage nach Pools, Gartenmöbel und Gartengestaltung war ausgezeichnet und das Angebot samt Neuheiten und Trends hat unsere Besucher begeistert. Gerade jetzt war die positive Stimmung ein ganz wichtiger Impuls für unsere Aussteller.“ , Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Feedback der Aussteller der pool+garden Tulln:

„Die Messe ist für uns der offizielle Start in die Poolsaison und bietet eine ideale Plattform, um frühzeitig mit Interessenten in Kontakt zu treten. Besucher informieren sich gezielt und zeigen starkes Interesse an qualitativ hochwertigen Poollösungen. Wir sind sehr zufrieden: Wir verzeichnen eine deutliche Zunahme an konkreten Fixtermin-Buchungen direkt auf der Messe – ein klares Zeichen für die hohe Qualität des Publikums.“, DI Lukas Poinstingl, Geschäftsführer LEIDENFROST-POOL GmbH.

„Das große Interesse an innovativen Pool- und Wellnesslösungen auf der pool+garden Tulln bestätigt unseren Ansatz: Fachkompetente Beratung am Kunden und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben stehen für uns klar im Mittelpunkt.“, Wolfgang Taubenschuss, Abteilungsleiter Schwimmbad und Wellness, Fritz Holter GmbH.

„Für uns als Familienunternehmen ist die Messe ein sehr wichtiger Termin im Jahr. Vor allem, weil wir hier direkt und persönlich mit Menschen ins Gespräch kommen, die gerade bauen oder ihren Garten neugestalten möchten. Diese persönlichen Kontakte sind uns sehr wichtig und bilden oft den Start für langfristige Projekte. Wir sind sehr zufrieden – die Organisation passt und die Stimmung ist immer gut.“, Martin Starkl, Anton Starkl GmbH.

„Die pool+garden Tulln ist für uns eine sehr wichtige Plattform, um direkt mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten und genau unsere Zielgruppe zu erreichen. Besonders schätzen wir den persönlichen Austausch vor Ort.“, Clemens Staubmann, Geschäftsführer und Landschaftsgärtner Hameter Garten GmbH.

„Die pool+garden und KULINAR TULLN ist für uns die bedeutendste Messe des Jahres und der unverzichtbare Höhepunkt. Besonders wertvoll ist für uns die überregionale Anziehungskraft der Veranstaltung: Wir erreichen zahlreiche Kunden aus anderen Bundesländern und treffen auf ein anspruchsvolles, kaufkräftiges Publikum, das ideal zu unserer Zielgruppe passt.“, Hannes Horwath TREND-MASTER Möbelhandels GmbH.

„Die pool+garden Tulln ist für uns besonders wichtig für die Marktplatzierung und bietet eine ideale Gelegenheit, Stammkunden zu pflegen als auch neue Kundenkontakte zu gewinnen.“, Geschäftsführer Manuel Fasching, Schinner Wintergarten GmbH.

Feedback der Aussteller der KULINAR TULLN:

„Die KULINAR TULLN ist für uns ein zentraler Ort des Austauschs. Wir freuen uns immer wieder auf der KULINAR TULLN zu sein. Auch unsere Kochshows in der komplett ausgebuchten Kocharena wurden von den Besuchern gut angenommen.“, Elizabeth Wustinger Branch Managerin, Vorwerk Thermomix.

„Die KULINAR TULLN ist extrem gut besucht und wir sind sehr zufrieden mit der Messe.“, Engertsberger, Geschäftsführer Engertsberger der Bison Food Truck.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auf der KULINAR TULLN sind und hier viele kaufkräftige Kunden finden. Unsere sizilianischen Spezialitäten mit hoher Qualität kommen sehr gut an und wir sind mehr als zufrieden mit dieser Messe.“, Federico Conte, Inhaber AgriConte, V.P. Handels GesmbH.

Die nächste pool+garden Tulln und KULINAR TULLN findet von 18. bis 21. März 2027 statt.