  • 23.03.2026, 11:38:03
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  • OTS0068

C-Suite ist kein Status mehr – sondern Leistung auf Zeit

„Einmal Vorstand, immer Vorstand“ – dieses Modell ist vorbei.

DR. Christian Joksch
Wien (OTS) - 

Wien – Über Jahrzehnte galt auch in Österreich ein stillschweigendes Prinzip: Wer es einmal in die C-Suite geschafft hatte, blieb dort.Dieses Modell ist Geschichte.

Heute entscheidet nicht mehr die Vergangenheit, sondern die Fähigkeit zur laufenden Neuerfindung. Künstliche Intelligenz, geopolitische Verschiebungen und steigender Entscheidungsdruck haben die Anforderungen an Top-Management grundlegend verändert.

Führung ist kein stabiler Status mehr, sondern ein Leistungszustand auf Zeit.

„Entscheidend ist nicht, was jemand erreicht hat, sondern was unter den Bedingungen der Gegenwart tatsächlich geleistet wird“, sagt Dr. Christian Joksch.

Einen entscheidenden Impuls setzte IMADEC bereits ab 2012: Als Pionier in Österreich und Europa entwickelte das Institut gezielt Programme für die C-Suite – und adressierte damit eine lange vernachlässigte Führungsebene.

Was zunächst auf Skepsis stieß, wurde zum Erfolgsmodell. Heute orientieren sich zahlreiche renommierte Business Schools in Europa an diesem Ansatz.

Aufbauend darauf geht IMADEC nun den nächsten Schritt: Mit einem vollwertigen Degree-Programm entsteht ein modularer, ganzheitlicher Abschluss – bewusst auch für Führungspersönlichkeiten in einer Phase, in der andere ihre Karriere bereits beenden.

Das Programm richtet sich an Entscheidungsträger, die Unternehmen transformieren, Märkte gestalten und wirtschaftliche Entwicklung aktiv vorantreiben wollen.

C-Suite ist kein Ziel – sondern die Voraussetzung. C-Suite ist Leistung auf Zeit.


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