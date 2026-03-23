- 23.03.2026, 11:20:33
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- OTS0063
Medieneinladung: Burgenland Energie und Austro Control beenden im ersten Windpark Österreichs das Dauerblinken in der Nacht
Burgenland Energie und Austro Control beenden im ersten Windpark Österreichs das Dauerblinken in der Nacht - Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) startet
Als erster Windpark Österreichs startet im Windpark Andau der Burgenland Energie die bedarfsgerechte Nachkennzeichnung im Regelbetrieb. Die technische Neuerung reduziert die nächtliche Lichtbelastung für die Bevölkerung deutlich und gewährleistet gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards für die Luftfahrt.
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und dem Land Burgenland präsentieren wir die neue Technologie und zeigen im Anschluss die BNK im Live-Betrieb.
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Ort: Scheiblhofer THE RESORT, Resortplatz 1, 7163 Andau
Zeit: Mittwoch, 25. März 2026, 18:15 Uhr
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Teilnehmer:
- Bundesminister Peter Hanke
- Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
- Landeshauptmann-Stv.in Anja Haider-Wallner
- Geschäftsführer Austro Control Philipp Piber
- CEO Burgenland Energie Stephan Sharma
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at
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