Medieneinladung: Burgenland Energie und Austro Control beenden im ersten Windpark Österreichs das Dauerblinken in der Nacht

Andau (OTS) -

Als erster Windpark Österreichs startet im Windpark Andau der Burgenland Energie die bedarfsgerechte Nachkennzeichnung im Regelbetrieb. Die technische Neuerung reduziert die nächtliche Lichtbelastung für die Bevölkerung deutlich und gewährleistet gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards für die Luftfahrt.

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und dem Land Burgenland präsentieren wir die neue Technologie und zeigen im Anschluss die BNK im Live-Betrieb.

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Ort: Scheiblhofer THE RESORT, Resortplatz 1, 7163 Andau

Zeit: Mittwoch, 25. März 2026, 18:15 Uhr

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Teilnehmer:

Bundesminister Peter Hanke

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Landeshauptmann-Stv.in Anja Haider-Wallner

Geschäftsführer Austro Control Philipp Piber

CEO Burgenland Energie Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].