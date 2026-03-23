„Stöckl live“ im Zeichen der „Bewusst gesund“-Initiative „Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“

Wien (OTS) -

Übergewicht und Fettleibigkeit haben laut WHO in Europa epidemische Ausmaße erreicht: Mehr als die Hälfte der Erwachsenen und rund jedes dritte Kind sind hierzulande übergewichtig. Abnehmspritzen gelten derzeit als vermeintlicher „Gamechanger“ im Kampf gegen Adipositas. Eine neue Studie zeigt jedoch, dass mehr als die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer die Behandlung innerhalb eines Jahres abbricht. Nach dem Absetzen nehmen Betroffene viermal schneller wieder zu als nach Diätprogrammen mit Ernährungsumstellung und Bewegung.

Sind die neuen Möglichkeiten, die Wissenschaft und pharmazeutische Industrie entwickelt haben, tatsächlich eine Revolution? Was sind die Vorteile, Möglichkeiten, wo liegen Risiken und Nebenwirkungen? Welche Bedeutung kommt jedenfalls einem gesunden Lebensstil und Bewegung zu? Und wie sieht das Spannungsfeld zwischen dem Trend zur Selbstoptimierung, ungesunden Schönheitsidealen und einem gesunden Körperbild aus?

Diesen Fragen widmet sich im Rahmen der aktuellen ORF-Initiative „Bewusst gesund: Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“ (Details unter https://presse.ORF.at) „Stöckl live“ am Mittwoch, dem 25. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Dr. Bianca Itariu, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, Dr. Stefan Wöhrer, Facharzt für Innere Medizin und Autor („GENial abnehmen“) sowie Prof. Siegfried Meryn, Leiter der „Bewusst gesund“-Initiative im ORF. Unter https://debatte.ORF.at oder der Telefon-Hotline 0800 22 69 45 haben die Zuseherinnen und Zuseher auch während der Sendung die Möglichkeit, Fragen direkt an Expertinnen und Experten der Österreichischen Adipositas Gesellschaft zu stellen.

Folgende Themen werden in der Sendung behandelt:

Die Abnehmspritze

Abnehmspritzen gelten für viele Menschen mit starkem Übergewicht als neue medizinische Unterstützung beim Abnehmen. Vor allem nach zahlreichen gescheiterten Diätversuchen setzen Betroffene große Hoffnungen in die medikamentöse Hilfe, die das Hungergefühl reduzieren und das Essverhalten positiv beeinflussen soll. Studien belegen, dass diese Therapien bei medizinischer Indikation wirksam sein können – vor allem in Kombination mit einer langfristigen Verhaltensänderung. Expertinnen und Experten betonen jedoch: Medikamente sind kein Ersatz für einen gesunden Lebensstil, sondern Teil eines individualisierten Gesamtkonzepts. Der Trend geht klar weg von kurzfristigen Diäten hin zu personalisierten, wissenschaftlich fundierten Lösungen für nachhaltige Gewichtsreduktion und bessere Gesundheit. In „Stöckl live“ sprechen Menschen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen mit den neuen Medikamenten gemacht haben, über Chancen, Risiken und die langfristige Wirkung dieser Therapieform.

Körperbilder und Körperbewusstsein

Ein negatives Körperbild begleitet viele Menschen mit Übergewicht oft ein Leben lang. Gesellschaftliche Schönheitsideale, Kommentare aus dem Umfeld und der ständige Vergleich verstärken Scham und Selbstzweifel. Essen wird dabei nicht selten zum emotionalen Ventil. In „Stöckl live“ live berichtet Martina Reuter, warum sie als einstiges Vorbild der Body-Positivity-Bewegung mehr als 40 Kilo abnahm, weshalb sie sich heute öffentlich für einen fitten und schlanken Körper ausspricht und welche persönlichen Folgen dieser Richtungswechsel – auch für die Beziehung zu ihrer Mutter – hatte.

Übergewicht und gesund?

Übergewicht ist aus medizinischer Sicht weit mehr als eine Frage der Disziplin. Der Body-Mass-Index wird seit Jahrzehnten zur Einordnung verwendet, stößt jedoch zunehmend an seine Grenzen. Faktoren wie Fettverteilung, Muskelmasse, Stoffwechsel und genetische Veranlagung bleiben dabei unberücksichtigt. Expertinnen und Experten erklären, warum Übergewicht oft komplexe Ursachen hat und individuelle medizinische Betrachtung notwendig ist. In „Stöckl live“ wird diskutiert, wie zeitgemäß der BMI noch ist und welche neuen Ansätze es in der Adipositas-Medizin gibt.

Übergewicht im Kindesalter

Die Zahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher steigt seit Jahren. Die Ursachen hierfür sind Bewegungsmangel, falsche Ernährung und psychosoziale Belastungen. Diese wirken sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern auch auf das Selbstwertgefühl aus. Spezielle Präventions- und Bewegungsprogramme setzen genau hier an. Sie sollen Freude an Bewegung vermitteln, ein positives Körpergefühl fördern und gesunde Essgewohnheiten auf spielerische Weise vermitteln. „Stöckl live“ begleitet Kinder, die derzeit ein solches Programm durchlaufen, im Studio spricht Barbara Stöckl mit den Eltern betroffener Kinder.

Bewegung und Ernährung

Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung gelten nach wie vor als zentrale Säulen eines gesunden Körpergewichts. Für viele Menschen mit Übergewicht ist der Weg dorthin jedoch mit zahlreichen Hürden verbunden – von fehlender Motivation bis hin zu belastenden Alltagserfahrungen. Erst alltagstaugliche Konzepte, die Freude an Bewegung vermitteln und starre Diätvorgaben ersetzen, ermöglichen nachhaltige Veränderungen. Bei Barbara Stöckl klärt Kabarettist Günther Lainer gemeinsam mit seinem Bühnenkollegen, dem Ernährungsberater Christian Putscher, über gängige Ernährungsmythen auf und spricht über persönlich erprobte Diäten, die wenig brachten und statt Fettabbau vor allem Jojo-Effekte und Muskelabbau begünstigten.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Sendung wird barrierefrei angeboten. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf ORF ON via Live-Stream. Die barrierefreien Sendungen sind auf ORF ON als Video-on-Demand abrufbar.