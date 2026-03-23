  • 23.03.2026, 10:39:03
  • /
  • OTS0049

Völkl Rechtsanwälte verstärkt Gesellschafts- und Haftungsrechtspraxis mit Sixtus-Ferdinand Kraus

Priv.-Doz. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus
Wien (OTS) - 

Völkl Rechtsanwälte erweitert ihre Sozietät: Mit Priv.-Doz. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus (42) stößt ein ausgewiesener Experte für Gesellschafts- und Wirtschaftsprivatrecht zum Team. Hintergrund ist die stark gestiegene Nachfrage im Bereich Organ- und Beraterhaftung infolge zahlreicher Unternehmensinsolvenzen der letzten Jahre.

Akademische Expertise trifft internationale Mandantenberatung

Kraus habilitierte sich im Gesellschafts- und Zivilrecht an der Universität Wien und ist seit 2019 als Rechtsanwalt zugelassen. Zuletzt beriet er mehrere Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Unternehmensrecht und Corporate Litigation. Parallel dazu leitete er vier Jahre einen Lehrstuhl für Zivilrecht an der Johannes-Kepler-Universität Linz – eine seltene Verbindung von akademischer Forschung und mandatsintensiver Praxis.

Strategische Verstärkung für komplexe Haftungsfälle

Völkl Rechtsanwälte ist vor allem in Großschadenfällen für Unternehmen, Organmitglieder und Versicherer tätig. Mit Kraus' Spezialisierung baut die Kanzlei ihre Kernkompetenz in gesellschaftsrechtlich fundierten Haftungs- und Streitverfahren gezielt aus.

Wir gewinnen einen Juristen, der wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Sachverstand verbindet", betont Dr. Clemens Völkl, Namenspartner der Kanzlei. „Sixtus-Ferdinand Kraus kennt nicht nur die Komplexität des Gesellschaftsrechts, sondern versteht auch die wirtschaftlichen Realitäten hinter schwierigen Haftungsfällen. Diese Kombination ist gerade in Zeiten wirtschaftlicher Verwerfungen entscheidend für unsere Mandanten."

Der Markt für Haftungsberatung ist seit Jahrzehnten eines unserer zentralen Beratungsfelder – und eines, in dem wir uns als einer der Marktführer etabliert haben", ergänzt Philipp Frenzl, Partner. „Mit Sixtus-Ferdinand Kraus stärken wir diesen Kernbereich gezielt und bauen das Angebot für unsere Mandanten weiter aus."

Sixtus-Ferdinand Kraus: „Völkl Rechtsanwälte ist eine der führenden Kanzleien in meinen Kernbereichen mit großartigen Mandanten – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau dieser Beratungsschwerpunkte."

Über Völkl Rechtsanwälte

Völkl Rechtsanwälte ist auf Haftungsfälle vor allem von Managern und Beratern, Prozess- und Versicherungsrecht mit Sitz in Wien spezialisiert. Die Kanzlei ist in Großschadenfällen für Unternehmen, Organe und Versicherer tätig. Zu den weiteren Kernbereichen der spezialisierten Kanzlei gehören Bank- & Finanzrecht, Immobilienrecht, Cyber Security und Litigation.

Rückfragen & Kontakt

BSH advisors GmbH
Telefon: +43 1 99 69 912
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bsh-advisors.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BSH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Priv.-Doz. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus [Bild, 2.43MB]

Völkl Rechtsanwälte GmbH

Rückfragen & Kontakt

BSH advisors GmbH
Telefon: +43 1 99 69 912
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bsh-advisors.com/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright