Völkl Rechtsanwälte verstärkt Gesellschafts- und Haftungsrechtspraxis mit Sixtus-Ferdinand Kraus

Wien (OTS) -

Völkl Rechtsanwälte erweitert ihre Sozietät: Mit Priv.-Doz. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus (42) stößt ein ausgewiesener Experte für Gesellschafts- und Wirtschaftsprivatrecht zum Team. Hintergrund ist die stark gestiegene Nachfrage im Bereich Organ- und Beraterhaftung infolge zahlreicher Unternehmensinsolvenzen der letzten Jahre.

Akademische Expertise trifft internationale Mandantenberatung

Kraus habilitierte sich im Gesellschafts- und Zivilrecht an der Universität Wien und ist seit 2019 als Rechtsanwalt zugelassen. Zuletzt beriet er mehrere Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Unternehmensrecht und Corporate Litigation. Parallel dazu leitete er vier Jahre einen Lehrstuhl für Zivilrecht an der Johannes-Kepler-Universität Linz – eine seltene Verbindung von akademischer Forschung und mandatsintensiver Praxis.

Strategische Verstärkung für komplexe Haftungsfälle

Völkl Rechtsanwälte ist vor allem in Großschadenfällen für Unternehmen, Organmitglieder und Versicherer tätig. Mit Kraus' Spezialisierung baut die Kanzlei ihre Kernkompetenz in gesellschaftsrechtlich fundierten Haftungs- und Streitverfahren gezielt aus.

„Wir gewinnen einen Juristen, der wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Sachverstand verbindet", betont Dr. Clemens Völkl, Namenspartner der Kanzlei. „Sixtus-Ferdinand Kraus kennt nicht nur die Komplexität des Gesellschaftsrechts, sondern versteht auch die wirtschaftlichen Realitäten hinter schwierigen Haftungsfällen. Diese Kombination ist gerade in Zeiten wirtschaftlicher Verwerfungen entscheidend für unsere Mandanten."

„Der Markt für Haftungsberatung ist seit Jahrzehnten eines unserer zentralen Beratungsfelder – und eines, in dem wir uns als einer der Marktführer etabliert haben", ergänzt Philipp Frenzl, Partner. „Mit Sixtus-Ferdinand Kraus stärken wir diesen Kernbereich gezielt und bauen das Angebot für unsere Mandanten weiter aus."

Sixtus-Ferdinand Kraus: „Völkl Rechtsanwälte ist eine der führenden Kanzleien in meinen Kernbereichen mit großartigen Mandanten – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau dieser Beratungsschwerpunkte."



Über Völkl Rechtsanwälte



Völkl Rechtsanwälte ist auf Haftungsfälle vor allem von Managern und Beratern, Prozess- und Versicherungsrecht mit Sitz in Wien spezialisiert. Die Kanzlei ist in Großschadenfällen für Unternehmen, Organe und Versicherer tätig. Zu den weiteren Kernbereichen der spezialisierten Kanzlei gehören Bank- & Finanzrecht, Immobilienrecht, Cyber Security und Litigation.