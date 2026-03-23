BMWET schreibt den Staatspreis Smart Packaging 2026 aus

Wien (OTS) -

„Die österreichische Verpackungsbranche zeigt eindrucksvoll ihre Innovationskraft und Leistungsfähigkeit und ist ein Markt mit vielfältigen Zukunftschancen. Durch smartes Design, den Einsatz neuer Technologien und digitaler Lösungen sowie das Engagement qualifizierter Fachkräfte entstehen zukunftsweisende Verpackungslösungen, die ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden und einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich sowie zur Sicherung von Arbeitsplätzen leisten.“, betont Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, anlässlich des Starts der Ausschreibung zum Staatspreis Smart Packaging 2026.

Hersteller, Verwender und Gestalter von Verpackungen und verpackungsverwandten Erzeugnissen sind eingeladen, ihre Arbeiten für den Staatspreis Smart Packaging 2026 einzureichen. Die Einreichphase läuft bis 29. Mai 2026.

„Die Verpackungswirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der durch technologische Entwicklungen, steigende ökologische Anforderungen und veränderte Marktbedingungen geprägt ist.“ betont Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer.

Preisvergabe in drei Hauptkategorien und zwei Sonderkategorien

Der Staatspreis Smart Packaging wird 2026 in drei Hauptkategorien verliehen:

B2B: Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen für gewerbliche Endverbraucher

B2C: Verkaufsverpackungen für private Endverbraucher

Verpackung der Zukunft: Verpackungslösungen, die sich insbesondere durch die recyclingfähige Gestaltung von Verpackungen im Sinne des „Design for Recycling“ auszeichnen

Ergänzt werden diese durch zwei Sonderpreise:

Sonderpreis Branding – innovative Lösungen bei Markenführung, Veredelung, Gestaltung und Ausstattung von Verpackungen

Sonderpreis Innovation – noch nicht verwirklichte, aber wirtschaftlich, umwelt- und gesellschaftspolitisch erfolgversprechende Produkte und Gestaltungskonzepte

Die Jury bewertet eingereichte Projekte im Rahmen der vier Exzellenzfelder, ökologische Relevanz, technische Funktionalität, Gestaltung und Convenience. Ein international besetztes Expertengremium entscheidet in einem zweistufigen Verfahren über Nominierungen und Staatspreise.

Über den Staatspreis Smart Packaging

Der Staatspreis Smart Packaging ist der älteste Staatspreis des Wirtschaftsministeriums. Er wird 2026 zum insgesamt 62. Mal und seit 2001 in Kooperation mit dem heutigen für Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft durchgeführt. Als Partner in der Organisation fungiert seit Bestehen des Staatspreises das Österreichische Institut für Verpackungswesen (ÖIV). Einreichungen sind über http://www.verpackungsinstitut.at/staatspreis.html möglich.

Teilnahmeberechtigt sind Hersteller, Verwender und Gestalter von Packmitteln, Packhilfsmitteln, (Verschlüsse, Etiketten etc.), Packstoffen, Verpackungen als Verkaufshilfen, Displays, Verpackungssystemen, verpackungsverwandten Erzeugnissen. Dabei werden auch Einreichungen zugelassen, die im weiteren Sinn unter den Begriff Verpackung fallen, sofern sie – unabhängig von ihrem Verwendungszweck, wenn sie aus Materialien gefertigt sind, die üblicherweise für Verpackungen verwendet werden (Packstoffe) und von einem österreichischen Unternehmen der Verpackungsbranche erzeugt werden.