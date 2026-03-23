Reminder: Pressekonferenz zu österreichweiter Umfrage zu sozialen Kürzungen von Caritas und Volkshilfe

Wien (OTS) -

25. März 2026, 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen und deren Inhalte:

Angesichts der bevorstehenden Budgetverhandlungen präsentieren Caritas Österreich Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und Volkshilfe Österreich Direktor Erich Fenninger die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage: Rund 600 Praktiker*innen, die täglich mit Menschen in Not arbeiten, warnen eindringlich vor einer Abwärtsspirale.

Die Umfrage-Ergebnisse zeigen: Die Kürzungen sind längst keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Sie treffen Kinder, Jugendliche und Familien. Besonders alarmierend: Über 90 Prozent der Befragten geben an, dass staatliche Kürzungen jahrelange Integrations- und Stabilisierungsarbeit mit einem Schlag zunichtemachen.

Diese und weitere Ergebnisse zur drohenden Versorgungslücke werden am 25.3. präsentiert.