Lotto: Frühlings-Jackpot mit 1,3 Millionen Euro in OÖ geknackt

Wien (OTS) -

Sechs Zahlen, schön regelmäßig über das Tippfeld verteilt, aus dem Einer-, Zehner-, Zwanziger-, Dreißiger- und Vierziger-Bereich kommend, ein paar ungerade und ein paar gerade Zahlen, das war so ganz nach dem Geschmack eines Oberösterreichers bzw. einer Oberösterreicherin. Oder besser gesagt, da es sich beim gewinnbringenden Tipp um einen Quicktipp gehandelt hat: Nach dem Geschmack des online-Terminals jener Annahmestelle, in der er bzw. sie gespielt hat. Die Kombination 5, 9, 13, 23, 34 und 42 befand sich im ersten von zwei Tipps, und damit ist es gelungen, den Jackpot, der am Sonntag den Lotto-Frühling eingeleitet hat, im Alleingang zu knacken. Der Gewinn beträgt 1,3 Millionen Euro, und Oberösterreich hat somit eine:n neue:n Lotto Millionär:in.

Die drei Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 27.000 Euro wurden allesamt über die Spieleseite win2day erzielt: Einmal per Quicktipp und zweimal per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben. Profiteure waren wieder einmal die 50 Gewinner:innen eines Fünfers. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten sie jeweils mehr als 4.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn, der in Salzburg erzielt wurde. Das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl machte sich für den bzw. die Gewinner:in mit rund 164.700 Euro bezahlt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 22. März 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen