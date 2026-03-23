Wiener Handel: Ostern gewinnt als Geschenkanlass weiter an Bedeutung

Wien (OTS) -

Ostern gewinnt im Wiener Handel zunehmend an Bedeutung als Geschenkanlass. Immer häufiger werden auch größere und höherpreisige Produkte verschenkt - ein Trend, der sich in diesem Jahr weiter verstärkt. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien schenken rund 77 Prozent der Wienerinnen und Wiener zu Ostern Geschenke. Pro Kopf werden dafür im Schnitt rund 50 Euro ausgegeben. Daraus ergibt sich ein Gesamtumsatz von rund 62 Millionen Euro - ein Anstieg gegenüber den Vorjahren mit 56 Millionen Euro im Jahr 2024 und 60 Millionen Euro im Jahr 2025. Ostern hat sich damit nach Weihnachten und Geburtstagen zum drittwichtigsten Geschenkanlass etabliert.

„Ostern wird von vielen Familien gezielt für Geschenke genutzt - zunehmend auch für größere Anschaffungen“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Was früher vor allem kleine Mitbringsel waren, sind heute immer öfter auch größere Geschenke.“ Zunehmend werden auch Produkte nachgefragt, die bisher vor allem zu Weihnachten oder Geburtstagen gekauft wurden. Kleinere Mitbringsel bleiben dennoch ein fester Bestandteil des Ostergeschäfts.

Umsatzimpulse für mehrere Branchen

Von dieser Entwicklung profitieren mehrere Branchen. Der Spielwarenhandel erzielt rund um Ostern etwa zehn Prozent seines Jahresumsatzes. Auch der Sportartikel- und Fahrradhandel verzeichnen in dieser Zeit eine erhöhte Nachfrage. Besonders gefragt sind Kinderfahrräder, Roller und Laufräder sowie entsprechendes Zubehör. „Mehr als 60 Prozent der Kinderfahrräder werden im Vorfeld von Ostern verkauft“, so Gumprecht.

Outdoorspielzeug boomt: Das Wetter entscheidet mit

Für das Kaufverhalten entscheidend mitverantwortlich ist das Wetter: Am wichtigsten für den Handel sind die zwei Wochen vor den Osterfeiertagen. Je später Ostern liegt und je besser dementsprechend meist das Wetter ist, umso stärker ist die Nachfrage nach Outdoor-Spielwaren. „Heuer liegt Ostern zwar recht früh, aber wir hatten zuletzt schönes Wetter. Dadurch liefen ­besonders Schaukeln, Rutschen und Sandspielzeug und -kästen, Skateboards, Hüpfbälle, Hula-Hoops und Seifenblasen-Sets gut. Die Leute wollen raus, das Spiel an der frischen Luft ist momentan der Renner,“ so Gumprecht.

Zu Ostern setzen Eltern auf kreative und sinnvolle Spielwaren

Im Spielwarenhandel zeigt sich zudem ein verstärkter Fokus auf Produkte, die Kinder aktiv beschäftigen und Kreativität fördern. Viele Eltern achten bewusst auf einen Ausgleich zur Bildschirmzeit und greifen verstärkt zu Baukästen, Kreativ- und Bastelsets sowie Konstruktionsspielen, berichtet die Branche. Ein weiterer Trend im Kinderzimmer: bunte, vielseitige Elemente zum Bewegen, Lernen und kreativen Spielen, etwa Stapelsteine, Indoor-Kletterwand oder Sitzsäcke.

Neben größeren Geschenken bleibt das Segment der kleineren Mitbringsel stabil. Besonders häufig nachgefragt werden Sammelartikel, Kreativ- und Bastelprodukte sowie klassische Spielwaren. Auch Baukästen, Gesellschaftsspiele, ferngesteuerte Fahrzeuge sowie Produkte von Duplo und Playmobil zählen zu den beliebtesten Geschenken. Bei jüngeren Kindern stehen zudem Bilderbücher und Plüschtiere hoch im Kurs.

Zum Wiener Spielwarenhandel

Von den 246 Wiener Geschäften, die dem Berufszweig „Einzelhandel mit Spielwaren“ zugeordnet sind, sind 136 Standorte spezialisierte, kleine Fachgeschäfte. Diese meist inhabergeführten Geschäfte beschäftigen rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die übrigen entfallen auf große Betriebe, die Spielwaren als Teil eines umfangreicheren Sortiments führen.

Zum Wiener Sportartikel- und Fahrradhandel

In Wien gibt es 343 Einzelhändler für Sportartikel, 141 für Fahrräder und 55 Verleiher von Fahrrädern, Sportartikeln oder Sportgeräten. Im Sportartikelhandel gibt es neben den Filialisten zahlreiche inhabergeführte Geschäfte, die sich auf Sportarten wie Skifahren, Laufen, Radfahren, Tennis oder Triathlon spezialisiert haben.